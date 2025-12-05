感謝高市早苗堅持正義 卓榮泰：歡迎日本藝人來台表演「一定滿場歡迎」

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰接見日本台灣交流協會會長隅修三一行人（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰今（5）日上午接見日本台灣交流協會會長隅修三一行，對於日本首相高市早苗日前挺台言論，卓榮泰表示，要為高市早苗與日本政府、國人能在高壓底下，繼續堅持正義與和平表達感謝。正因如此，最近很多國人出國時，都將目的地改為日本，同時也特別歡迎日本的表演團體、偶像歌星能來台灣表演，「我們一定滿場、滿場的歡迎。」

卓榮泰表示，不到三個月的時間再度與隅修三見面，感到特別親切。此次隅修三來台出席第49屆台日經濟貿易會議，也簽署了幾項重要協議，包括「台日數位貿易協議」涉及個人資料保護、線上消費及通訊安全等，對雙方數位貿易有了新的規範，是非常好的進步；「地區海關合作備忘錄」讓高雄與神戶之間更安全、便捷地通關，有助於雙方未來各種經濟貿易的合作與交流。

卓榮泰提到，日前隅修三於談話中提到，不容許任何武力威脅手段片面改變現狀，台灣跟日本是極為重要的夥伴，也是日本珍貴的友人，彼此有基本的價值觀，他對此感到特別地感謝跟尊敬。尤其，日本首相高市早苗日前對台海穩定和平所發表的談話，令人非常感動，這代表正義跟和平，也為高市首相與日本政府、國人能在這種高壓底下，繼續堅持這樣的正義與和平，表達感謝。

卓榮泰提到，正因如此，最近很多國人出國時，都將目的地改為日本，「同時，我們也特別歡迎日本的表演團體、偶像歌星能夠來台灣表演，我們一定滿場、滿場的歡迎。」

卓榮泰指出，總統賴清德最近有幾個重要談話，包括發表強化防衛韌性、不對稱戰力的特別條例以及未來的特別預算，向全世界表達，台灣是自由世界的成員，有決心也有能力來護衛真正的和平跟主權。因為，和平靠實力，要有真正的和平，必須要有真正的實力，也只有和平才能確保無事，「我真誠地希望台灣無事、日本無事、世界平安」。

卓榮泰接續指出，賴清德也特別提到台灣產業到全世界的佈局，政府會支持；同時，賴清德特別強調到日本、美國、歐洲能促進各個地區的繁榮跟進步，但會以台灣為研發製造的基地，如果加上日本的材料設備等先進技術，真的可以台日強強聯手。

卓榮泰提到，台灣前駐日代表、總統府資政謝長廷先前獲得日本天皇授予旭日大綬章，表彰他在過去8年對台日經濟、文化等各種交流的付出，這也證明台日雙方共同促進彼此交流與雙邊關係，都是彼此必須且加大力道在做的事情，是一種善的循環。

卓榮泰也說，前半年有很多的台灣人到日本大阪參觀世界博覽會Tech World館，台灣館非常成功，現在在政委馬永成規劃下，期待能夠把它移回台灣，這也證明了大阪世界博覽會的成功。

最後，卓榮泰表示，希望隅修三在台灣的這幾天，也可以跟台灣人一樣去吃一吃台灣的日本料理，「不僅會感覺到台灣人的感謝，你也會覺得，在台灣的日本料理真的好吃。」

