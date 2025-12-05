感謝高市首相的談話 卓榮泰：歡迎日本表演團體偶像歌星來台演出

行政院長卓榮泰今日於行政院接見日本台灣交流協會會長隅修三一行。楊文琪攝



行政院長卓榮泰今(12/5)日於行政院接見日本台灣交流協會會長隅修三一行，卓榮泰致詞時表示，台灣跟日本是極為重要的夥伴，也是日本珍貴的友人，感謝高市首相對地區穩定和平的一席談話。他希望訪賓在台期間可以跟台灣人一樣去吃台灣的日本料理，不僅會感覺到台灣人的感謝，也會覺得台灣的日本料理真的好吃，另外，卓榮泰也歡迎日本表演團體、偶像歌星能夠來台灣表演，「我們一定滿場滿場的歡迎」。

卓榮泰說，隅修三會長來台出席台日經貿會議，簽署了幾項重要協議，包括台日數位貿易協議，這對雙方數位貿易代表了新的規範，包括個人資料保護、線上消費保護，以及通訊安全等等，另外是地區海關合作備忘錄，能夠讓高雄跟神戶成為一個更安全便捷的通關，更有助於雙方未來各種經濟貿易合作跟交流。

他指出，日前高市首相對地區穩定和平的一席談話，代表一種正義跟和平，也對高市首相跟日本政府跟國人，能夠在這種高壓抗壓底下繼續堅持這種正義的和平，表示非常感謝。也因為如此，最近很多國人出國目的地改為日本，也特別歡迎日本表演團體、偶像歌星能夠來台灣表演，一定滿場滿場的歡迎。

卓榮泰表示，賴總統最近也有幾個重要的談話，其中第一個是發表了《強化防衛韌性不對稱戰力特別條例》，以及未來的特別預算，這個向全世界表達台灣是自由世界的一個成員，有決心、也有能力來護衛真正的和平跟主權。因為和平靠實力，要有真正的和平，必須要有真正的實力，也只有和平才能確保無事，希望台灣無事、日本無事、世界平安。

卓榮泰說，賴總統也特別提到，台灣產業全世界佈局政府會支持，同時特別強調到日本、美國、歐洲，這能促進各個地區的繁榮跟進步，但是會持續以台灣為研發製造基地，如果加上日本的材料設備等先進技術，真的可以台日強強聯手。

卓榮泰還提到，前半年有很多台灣人去日本大阪參觀世界博覽會，台灣館非常成功，現在在馬政委的規劃下，期待能夠把它移回台灣，這證明大阪世界博覽會的成功。最後，卓榮泰也希望訪賓一行在台灣這幾天，可以跟台灣人一樣去吃台灣的日本料理，「不僅你會感覺到台灣人的感謝，也會覺得在台灣的日本料理真的好吃」。

