感謝「不管之恩」！聰明爸媽都懂：養好這3種特質，孩子自然會發光
有時候，父母最難做到的不是付出，而是「放手」。總怕孩子輸在起跑點，拚命報才藝班、忙著接送，卻忽略了——過度保護，其實會讓孩子錯過成長的機會。其實，與其焦慮操心，不如培養孩子這三種能力，才是真正能陪他們一輩子的禮物。
一、強健的體魄，是最好的聰明藥
補習班不是萬靈丹，讓孩子動起來才是關鍵。心理學家指出，運動能培養自信、耐力與抗壓性。曾有個孩子被逼學鋼琴，後來改加入自己喜歡的游泳隊，不僅練得身形挺拔，情緒也穩定許多，考試失利時還能笑著說：「下次再拼！」這樣的韌性，遠比分數更珍貴。
二、穩定的情緒，是孩子最好的安全感
爸媽的情緒穩定，就是孩子的世界穩定。當牛奶打翻、碗盤摔破時，別急著責罵，不妨先說：「沒關係，我們一起清理。」孩子會從父母的反應學會「怎麼面對問題」。當他看到你能冷靜處理，他就學會了面對世界的方法——這比任何家訓都更有效。
三、點燃內在動力，勝過萬般催促
最厲害的學習，不是被逼出來的，而是「自己想學」。《資治通鑑》記載，項羽少年時學什麼都三分鐘熱度；反觀劉邦，不會打仗就學打仗，不會管理就學管理。真正拉開他們差距的，是學習的態度與持續的好奇心。孩子也是如此——與其逼他「要去學」，不如幫他找到「想去學」的理由。當熱情變成內在驅動力，他會自己發光。
最後，請爸媽記得：太操心的父母，養不出獨立的孩子。放手不是不愛，而是相信。就像放風箏，線拉太緊會斷，鬆一點反而飛得更高。只要讓孩子擁有健康的身體、穩定的情緒、和持續探索的心，他終會長成最閃亮的自己。
延伸閱讀
孩子睡著後「大人躺在旁邊滑手機」，真的會造成長不高、性早熟？真相大公開
其他人也在看
親子間常為手機使用起衝突！醫：多傾聽、理解需求 信任與理解尤為重要
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著智慧型手機已深入日常生活，成為青少年學習、社交與娛樂的主要工具，使用時間不斷拉長，也因此成了家庭中常見的衝突來源。草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，許多父母擔心孩子沉迷手機，影響學業表現與身心健康，便設下嚴格限制；而孩子則可能感受到被控制與不被理解，進而產生抗拒與反感。這樣的情形在許多家庭中屢見不鮮，凸顯了數位時代下，親子之間在價值觀與溝通方式上的落差。 手機使用衝突 來自青少年「自主權」與「信任」 近期，衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科門診中，不乏家長因限制孩子使用手機而與孩子爆發衝突的案例。像是小明（化名）因為爸媽規定每天只能用手機一小時，覺得和朋友聯絡變得困難，錯過了重要的社交活動，心情受影響，甚至與父母冷戰多日。 洪于詠醫師指出，青少年與父母因手機使用問題產生的矛盾，表面上是時間管理的爭執，實際上更深層的是關於「自主權」與「信任」的角力。青少年正處於自我認同與人際互動快速發展的階段，手機對他們而言不只是工具，更是參與同儕社交的重要管道；而父母則從保護與關心的角度出發，擔心過度使用會影響孩子的學習、睡眠與心理健康。當父母採取高壓或禁止健康醫療網 ・ 4 小時前
兒童重度營養不良與腸胃炎：打點滴並非總是最佳選擇
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部在台灣，許多家長在照顧孩子生病時，都會遇到孩子拉肚子、嘔吐的情況，尤其擔心孩子是否會脫水。當孩子營養狀況不佳時，這樣的擔心更甚。不少人認為，打點滴（靜脈輸液）是一種快速有效的方法。然而，一項近期發表於全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）的研究指出，對於患有重度營養不良並合併腸胃炎的兒童而言，輸液策略並非「愈快愈多愈有效」。該研究顛覆長期以來的臨床假設，提醒我們在營養失衡、器官功能較弱的兒童身上，輸液速度與方式應更為謹慎，避免引發額外風險。針對重度營養不良兒童，靜脈輸液未必更有效這項研究針對非洲三個國家的兒童進行，對象是患有重度營養不良，並伴隨腸胃炎症狀（如：腹瀉、嘔吐）的兒童。研究中比較了三種輸液方式：標準速度的靜脈輸液、較慢速度的靜脈輸液，以及只使用口服輸液（如ORS電解質水），觀察哪種方式對孩子最安全。原先大家可能以為靜脈輸液能更快補充水分與電解質，有助於改善病情，但研究發現，不論是標準還是慢速的靜脈輸液，與單純使用口服輸液相比，並沒有明顯降低兒童的死亡率。KingNet 國家網路醫藥 ・ 10 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 35 分鐘前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 3 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 14 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前