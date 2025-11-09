政治中心／王云宣、陳威余 台北報導

有「南迴超人」之稱的醫師徐超斌，一生致力於推動南迴醫療，2023年在台東成立「南迴診所」，不過其實這一路上可說是佈滿荊棘，因為他一度過勞中風，接著又罹患鼻咽癌，今年9月在家中離世，享年58歲，總統賴清德今天（9日）特別致贈褒揚令，感謝他的奉獻。





感謝「南迴超人」徐超斌一生醫療奉獻 賴總統致贈褒揚令

總統賴清德（右）頒贈褒揚令感謝已逝醫師徐超斌一生奉獻 徐超斌遺孀（左）代為受贈（圖／民視新聞）









總統賴清德，親自頒贈褒揚令，感謝超人醫師徐超斌一生奉獻，回到母校台北醫學大學，遺孀代為領獎，眼神中道出無盡思念。

廣告 廣告

總統賴清德：「徐醫師除了不分平日假日，全年無休看診，還開設夜間門診，常常一天開100多公里的車，只為了服務鄉親的醫療需求，用盡畢生，實踐了醫者仁心的精神。」





感謝「南迴超人」徐超斌一生醫療奉獻 賴總統致贈褒揚令

總統賴清德出席徐超斌醫師追思會 感謝徐超斌照亮原鄉醫療（圖／民視新聞）









有台灣史懷哲之稱的醫師徐超斌，是台東排灣族，從小發願當醫師，2002年脫下奇美醫院白袍、放棄40萬月薪，返鄉行醫，2012年起發起南迴醫院興建計畫，但夢想還沒看到盡頭。2019年，52歲的他，被診斷出鼻咽癌第四期，猶如晴天霹靂。

聲源：醫師徐超斌（2020.05）：「我很擔心萬一我走了，（南迴）基金會經營不下去，超人現在再次起飛，請不要為我擔心，我會繼續努力，把我的夢想完成。」

以樂觀心情，看待人生病痛，徐超斌扛著曾中風的身體加上癌病，在2023年成立南迴診所，短短兩年，今年9月，在家中辭世，享年58歲。

南迴基金會董事長李靜蘭：「他說他不會被病魔打倒，他會好，因為生病只是磨練他感同身受，但是他又說，如果他離開不要難過，因為原住民看得很開。」

廣告 廣告





感謝「南迴超人」徐超斌一生醫療奉獻 賴總統致贈褒揚令

徐超斌一生致力於推動＂南迴醫療＂被封為＂南迴超人＂ 但一度過勞中風最後因鼻咽癌離世（圖／資料畫面）









徐超斌如華佗再世，燃燒一生，成為照亮南迴醫療的一道光。





原文出處：感謝「南迴超人」徐超斌一生醫療奉獻 賴總統致贈褒揚令

更多民視新聞報導

"超人醫師"徐超斌逝世! 畢生致力南迴醫療

「超人醫師」徐超斌病逝！楊貴媚、鍾欣凌齊哀悼 石崇良繼續提升偏鄉醫療：不讓他失望

原住民族委員會曾主任委員追頒徐超斌醫師二等原住民族獎章 表彰偏鄉醫療典範貢獻

