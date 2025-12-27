感謝32：0讓阿北「回家」 陳佩琪預告柯文哲出席黃國昌「為新北應援」

柯文哲妻子陳佩琪臉書感性發文，感謝小草一路的支持。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

陳珮琪今天（27日）在臉書發文表示，趁著假期「說些心情感言」，回顧過去一年來的心境轉折，並向長期支持的「小草」表達感謝。她指出，這一年來增加了許多支持者，其中不少人過去並不認識他們，甚至對政治冷感、從不投票，但因為關心他們的遭遇、跟著情緒起伏，逐漸成為「小草」。

陳珮琪寫道，這一年來無論走到哪裡，經常有人向她喊「加油」、比出讚的手勢，無論是在候車亭等車、搭公車、到市場買菜，或是在北所會客室等送菜，都有人對她說「加油、支持你們」。她特別提到北所外長期靜坐的一群小草，「他們風吹日曬雨淋，不必排班、沒有組織，但 362 天、天天土城外靜坐、從沒間斷過」，包括除夕夜、端午節、中秋節以及「阿北」生日，大家一起在土城外陪伴。

她也提及，每次前往北院出庭或到醫院就醫，小草們在土城外喊完加油後，立刻再趕到北院或醫院門外，舉著寫有「放人」的大字牌，並對她的先生說「阿北清清白白」。她感謝大家在「大罷免」中投下反罷的一票，並表示：「沒有你們，不會有 32：0，我的先生現在不會回到家裡，在此再次深深地鞠躬感謝…」。

陳珮琪描述每次先生被押到北院時，她只能隔著鐵門短暫看著對方，「這是我唯一可以以最近的距離看到他的時候」，因禁見狀態無法交談，甚至一開口就被警衛制止，情緒數度潰堤。她寫道，「一個 25 年的重症醫師、八年的首都市長、五年的創黨主席，被當權者用這種司法手段、以莫須有的罪名如此凌虐、羞辱著，這是個悲慘的世界，人性黑暗、莫此為甚…」。

貼文最後，陳珮琪表示，將分享小草在「阿北被關 100 天」時於土城外創作的繪本作品，並預告當天下午將與先生一同出席由 黃國昌主席在新莊宏匯廣場 Zepp New Taipei 舉辦的「為新北應援」活動，藉此機會與支持者重新見面。

