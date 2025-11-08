感謝IPAC邀蕭美琴歐洲議會演說 總統：台灣將與盟友堅定捍衛民主
總統賴清德今（8日）透過社群平台X發文，對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，表達衷心感謝。賴總統強調，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，共同堅決捍衛民主價值。
總統府進一步指出，蕭副總統結束此次訪歐行程後，預計將於週日（9日）上午6時左右抵達桃園國際機場國賓門，屆時外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統也將在國賓門發表簡短談話。
蕭美琴這次是在外交部長林佳龍的陪同下，於歐洲時間7日下午出席在布魯塞爾歐洲議會舉行的IPAC大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。
這也是我國現任副總統首次在外國議會演講，而且事前保密到家，連各國議員都不知情。而中國駐歐盟使團則於8日發出聲明，說此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。
