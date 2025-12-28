即時中心／梁博超報導

近來國民黨多位中央與地方政治人物頻頻前往中國交流，甚至藍委翁曉玲赴中國廈門參加台商協會活動返台後，隨即在立法院程序委員會第四度阻擋「國防特別預算條例」付委審查。對此，作家黃越綏便直言，這些政客為己利而見風轉舵的媚共行為，「不但愧對先人，也為國民黨黨史留下敗筆。」

黃越綏昨（27）日在臉書發文表示，最近目睹了國民黨，不論是由中央級的傅崐箕，到地方為首的蔣萬安，均爭先恐後的帶頭㩦團赴中朝拜；尤其蔣萬安的父親蔣孝嚴，還提前臥底為他舖路。

「這些政客為己利而見風轉舵的媚共行為，不但愧對先人，更在國民黨的黨史中添加一大敗筆。」黃越綏直言，中國國民黨和中國共產黨，原本就同屬中國的兩大政黨，卻在一山容不下二虎，彼此都想一黨專政的情況下，結果引來內戰的鬥爭，不但犧牲廣大無辜人民的生命與權益，更造成爭奪中國代表身份的政治荒謬秀。

黃越綏指出，國民黨退守台灣後，依舊專制橫行霸道超過半世紀，終於在台灣人對於民主自由的嚮往，以及前仆後繼下，誕生了以台灣為主體性的民進黨，作為反對獨裁力量的後盾。而好不容易經過大家長年共同的努力下，弭乎省籍的隔閡，減少貪官污吏，而且在政黨輪替下，造就了台灣的文明與獨立性，以及影響世界半導體的特殊地位。

快新聞／愧對先人！黃越綏砲轟藍營政客媚共：為國民黨黨史留下敗筆

藍營7名立委翁曉玲、林思銘等人日前赴中國廈門參加台商協會活動，返台後隨即在立法院程序委員會第四度聯手阻擋「國防特別預算條例」付委審查。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

但黃越綏批評，不知惜福的國民黨不但忘本，更在馬英九等叛徒的唱和下，讓台灣受拖累並從一中各表、一國兩制，到被矮化成了中國一區，「光由南韓最近對台灣國格下降的表現就是證明」。對於這些手捧台灣民脂民膏的薪資入袋，卻日以繼夜的跪拍中共馬屁的叛國賊，台灣人唯有不再被洗腦或誘惑，而堅持用選票將他們從政壇消失，「才能落實國民黨不倒，台灣不會好的口號。」

「如今連中國移民美國的上海人，都已經正式聲明，發起上海獨立運動。」即將邁入2026，黃越綏由衷希望，有骨氣的台灣人能夠拿出愛國的良知，發揮捍衛自由民主的精神，團結且更勇敢的向中共說不，「否則怎麼對得起支持台灣超過80年的美國，以及不怕得罪中國而願意併肩作戰的日本？」

