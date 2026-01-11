愷愷案延燒！兒少團體遊行高喊：護兒少、反廢死

愷愷案持續延燒，各界對即將出爐的二審判決都相當關注，而今（11）日對司法節，兒少守護行動團體與生命權平等協會於北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府與立法機關正視多數民意，回歸以被害者權益與社會安全為核心的司法價值。

兒少團體強調，本次行動不僅止於反對實質廢死，更是對兒童權利的具體承諾。（賀培晏攝）

兒少團體指出，近年來重大兒童虐待與隨機殺人案件頻傳，多起涉及兒少的重大暴力犯罪，判決結果與社會期待出現嚴重落差，引發社會對司法公正性與社會安全感的高度質疑，此外，死刑判決長期停滯未執行，已使社會普遍感受到「實質廢死」的狀況，若刑責無法反映犯罪惡性，將直接動搖社會對司法制度的信任，也讓兒少安全承擔難以回復的風險。

兒少團體要求，針對重大兒童傷害或死亡案件不得輕判，加重對性侵害兒童罪犯的刑罰；全面補強兒童保護制度，防止悲劇一再發生；受害者人權應優先於加害者人權，而非長期失衡地傾向保障加害者權益；反對實質廢死，應嚴格落實死刑判決與執行；若無法立即執行死刑，須設立「不得假釋之終身監禁」制度。

今（11）日對司法節，兒少守護行動團體與生命權平等協會於北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府與立法機關正視多數民意，回歸以被害者權益與社會安全為核心的司法價值。（賀培晏攝）

兒少團體強調：司法制度不應與社會期待嚴重脫節，同期呼籲立法委員站在守護孩子的第一線落實監督職責，切勿以「國際潮流」作為卸責藉口，應推動符合社會正義的《刑法》與《刑事訴訟法》修法，並檢討死刑執行相關制度與流程，釐清憲政審查與個案執行之界線，避免定讞判決長期無法落實。

兒少團體補充，本次行動不僅止於反對實質廢死，更是對兒童權利的具體承諾，應給予孩子安全的環境、關注孩子的健全發展、保障孩子的學習機會、傾聽孩子的真實需求、構築守護的防護網。

