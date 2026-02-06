愷愷案歷歷在目！啦啦隊女神李雅英慶生「29萬捐兒盟」 郁方氣炸：別亂捐錢

韓籍啦啦隊女神李雅英慷慨捐出29萬元給兒福聯盟。（翻攝自李雅英IG）

韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영）因一項善舉意外捲入輿論漩渦。即將於2月9日迎來生日的她，為了感謝在台灣定居與活動期間所獲得的支持與喜愛，決定以年齡為契機，慷慨捐出29萬元，希望能為台灣孩子們加油打氣。然而，當她在社群平台曬出捐款證明後，受贈單位「兒童福利聯盟」卻引發大量網友與公眾人物的強烈反彈。

這起捐款爭議的核心，源於兒福聯盟先前捲入震驚全台的「剴剴案」。當時1歲男童剴剴透過兒盟轉介，卻在保母姊妹劉彩萱、劉若琳家中遭受長期虐待致死。該案二審已於今年1月27日宣判，法院維持原判，分別判處保母姊妹無期徒刑與18年重刑；而負責督導的兒盟社工陳尚潔也因涉嫌偽造文書及過失致死罪被起訴，目前仍由法院審理中。由於兒盟高層被外界質疑官官相護、督導不周，社會對該組織的信任度尚未恢復。

李雅英捐款兒福聯盟引發外界批評。（翻攝自李雅英 threads）

長期關注此案並多次親自到場聲援的女星郁方，在得知李雅英捐款消息後，隨即在臉書轉發新聞並憤怒直言：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」郁方對於剴剴案的審判結果感觸極深，曾痛批施虐保母與兒盟高層「下地獄去吧」，如今見到善良的啦啦隊女神將資源投入爭議團體，讓她急得發文呼籲民眾審慎選擇捐款對象。

大批網友也紛紛湧入李雅英的臉書表達不滿與無奈。（翻攝自李雅英IG）

大批網友也紛紛湧入李雅英的臉書表達不滿與無奈。許多粉絲雖然心疼李雅英的善良被「誤用」，但也直言不諱地指出：「你的善良可能會變成助惡的刀」「兒福聯盟不值得」。更有不少聲音將矛頭指向其經紀團隊，認為李雅英身為外籍人士，對台灣新聞可能不熟悉，但經紀人理應在捐款前深入了解機構背景，避免讓藝人的美意美中不足，甚至演變成公關危機。

長期關注愷愷案的女星郁方對此非常生氣。（翻攝自郁方臉書）

