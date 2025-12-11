愷愷遭虐死！兒福督導驚天大翻供：社工沒錯 指控檢方「筆錄無中生有」

社會中心／台北報導

劉姓姊妹保母將年幼的「愷愷」施暴虐待致死，社工也因疏忽而挨告。（圖／資料照）

台北地院今（11）日續審剴剴遭虐死案的「案外案」，釐清關鍵在於兒福聯盟社工陳尚潔是否因重大疏失，錯失介入時機。兒盟副處長李芳玲與督導江怡韻皆被傳喚出庭作證，其中督導江怡韻竟在法庭上大翻供，與先前接受檢方偵訊時明確指出「陳尚潔有嚴重疏失」但今天卻在法庭上大翻供，表示不知道筆錄為何記成那樣？試圖為陳尚潔開脫，前後證詞截然不同，就連法官都質疑「這是對檢方很大的指控」。

萬芳醫院急診科醫師黃聖心出庭作證指出，剴剴送醫時體溫僅 24 度、已無生命跡象，身上瘀青與生殖器傷勢皆「不可能自行造成」。保母辯稱孩子因溢奶喘不過氣，但黃醫師強調完全不符醫療判斷，甚至連保母所稱「一晚掉四顆牙」都被她直接否定：「磨牙不可能磨到牙根斷掉。」因此第一時間通報警方。

副處長李芳玲則向法院表示，陳尚潔並非毫無作為，包括追查剴剴受傷原因、要求保母就醫與追蹤醫囑等皆有紀錄。她坦承兒盟內部確實存在紀錄延遲補寫等問題，但認為不應將剴剴的悲劇全部歸咎於陳尚潔個人。

根據《知新聞》報導，全場最震撼的證詞來自督導江怡韻。她在偵查期間曾明確指出陳尚潔「有嚴重疏失」，但今日竟在法庭上全面改口，聲稱自己「不曉得為何筆錄會變成那樣」，並稱偵訊時因緊張沉默，「沒講話也被記成『是』」。

法官當場朗讀筆錄內容：「確實有疏失而導致剴剴死亡。」接著質疑江女：「你是在指控檢察官捏造筆錄嗎？這是非常重大的指控！」江女仍堅稱筆錄並非她的原意，且第二次偵訊想澄清時，被告知可能觸犯偽證罪，因此未再更改。

法官追問她是否在筆錄上簽名前詳閱內容，江女僅表示「快速掃過」，令庭上更加錯愕。

因江女證詞前後矛盾、影響重大，陳尚潔辯護律師當庭聲請勘驗今年 3 月 12 日的偵訊錄音光碟，以釐清筆錄是否確實反映原意。公訴檢察官對於江女聲稱筆錄無中生有，表示庭後會聽取當時偵訊錄音，再具狀表示意見。

至於陳尚潔目前是否仍在兒盟任職，副處長李芳玲也表示，案發後，兒盟並未對陳尚潔懲處，因為她沒有違規，目前留職停薪。

