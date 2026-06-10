愷樂懷雙胞胎滿1月！曬42歲凍齡正面照 嗨喊：看不出肚子

愷樂懷雙胞胎一個多月，驚喜曬出自拍照，凍齡面貌令人驚豔。（圖／IG@butterfly092288）

藝人愷樂（蝴蝶姐姐）自上個月驚喜宣布懷上雙胞胎，即將晉升為「三寶媽」，邁向一家五口的幸福生活。今（10日）她再度分享自拍近照，42歲的凍齡容顏依舊稚嫩，讓她幽默自嘲：「這時正面還看不出肚子！」

照片中的愷樂戴著黑色報童帽，身穿純白色緊身亨利領（Henley shirt）長袖上衣，簡約穿搭散發俏皮氣息，貼身剪裁更襯托出其纖細優雅的身材，若不從側身觀察，完全看不出是位身懷六甲的準媽媽。另外，愷樂也感性分享好幾張大兒子的可愛生活照，也流露出她對非常享受目前的生活現況，直呼：「我們都要好好過生活 #把握當下。」

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事實上，二度懷孕的愷樂在欣喜之餘，也曾坦露不安，日前才在社群平台上發文表示，這胎出現「無時無刻都好餓」的症狀，形容感覺就像「飽的開關當機了」，導致體重已增加 7 公斤，讓她忍不住附上哭臉符號喊：「好害怕喔」。

至於外界最關心的復出動向，好友小賴（賴晏駒）先前受訪時則透露，愷樂目前正全心投入家庭、忙著照顧小孩，短期內回歸螢光幕的可能性不高。儘管歌迷期盼她重返演藝圈，但看著愷樂沉浸在平凡且踏實的育兒幸福中，也紛紛留言為她加油打氣。

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