愷樂懷雙胞胎3個月孕肚現形 42歲凍齡近況曝光

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愷樂曬出懷雙胞胎3個月近照，側身孕肚輪廓已相當明顯。（IG）

藝人愷樂2020年捲入小豬感情風波後淡出演藝圈，直到2024年再度公開露面時，才證實早已結婚並育有一子，正式展開人妻與媽媽生活。今年母親節，她再度驚喜宣布懷上雙胞胎，即將從一寶媽升格為三寶媽。

10日，愷樂在社群平台分享孕期近況，曬出多張生活照記錄懷孕點滴。照片中，她戴著黑色報童帽、身穿白色長袖上衣，對鏡露出燦爛笑容，42歲依舊維持凍齡狀態。她也幽默表示，懷孕初期從正面幾乎看不出肚子，隨後則曬出側身全身照，明顯可見孕肚輪廓，並寫下「3個月就看得出來肚子了」，記錄懷上雙胞胎後的身體變化。

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愷樂先前也曾分享孕期心情，坦言這一胎食量明顯增加，經常感到飢餓，甚至笑稱自己像是「飽的開關壞掉了」。短短時間內體重已增加7公斤，真實又接地氣的孕婦日常，引發不少媽媽粉絲共鳴。

此外，外界多年來盛傳愷樂婚後定居上海，丈夫則是一名醫師，但她始終未正面回應相關傳聞。不過好友左光平日前分享兩人在上海聚餐的合照，並透露得知她家中即將迎來新成員感到十分開心，也被外界視為間接證實她目前生活重心已移往上海。

至於是否重返演藝圈，好友小賴先前受訪時表示，愷樂現階段將重心完全放在家庭與育兒生活上，除了照顧兒子，也忙著迎接雙胞胎到來，短期內復出的可能性並不高。

愷樂分享懷孕近況。（IG）

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