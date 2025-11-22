慈中25大愛育才 校友感恩過往滋養成長
為感念師長們的辛勤付出、延續校友情誼，慈大附中於校慶後(11/8)，舉辦「慈中25 大愛育才」感恩餐會暨校友大會，邀請創校師長、退休教師、家長會與慈懿會代表及歷屆校友齊聚一堂，共同見證慈中成長的軌跡。這場盛會不僅是一場慶典，更像是一趟充滿愛與回憶的「尋根之旅」。
「巍峨超越中央山，坦蕩不讓太平洋。」
熟悉的旋律響起，全場不分男女老少，齊聲合唱。
慈大附中第二屆家長會長 李鼎銘：「25年來 到底慈中帶給了各位什麼，就是這一條校歌 因為這條歌，我跟校友在台北見面的時候，兩個人聽到這條歌，兩個男人 就眼淚潸潸而下。」
慈大附中創校滿25周年，校慶後，邀請校友師長們一起回家，曾經的少年郎，如今已是孩子的爸。NS「我第一屆直升班，我被愛的教育教上來的。」
慈大附中校長 廖逸貞：「我希望未來這樣子的餐會，大家可以邀約更多，你們的同班同學 同屆的同學，一起回來 讓大家知道，母校對你們的愛 依然在。」
「細嚼慢品用心嘗，感謝天下眾生恩。」
開飯前的感恩歌，讓多年回憶一股腦地浮上心頭。難得的團聚時刻，把昔日的純真與熱血都重新喚了回來。慈中情牽四分之一個世紀，這份情，要再延續。
「慈中25 大愛育才。」
