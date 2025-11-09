慈中25 大愛育才 美善傳承 希望未來 慈中校慶運動會

「慈中25，聚愛光復」園遊會，將愛心化作具體行動。

慈大附中第二十五周年校慶運動會於十一月八日隆重舉行，以「慈中25，大愛育才，美善傳承，希望未來」為主題，象徵學校自創校以來秉持慈濟精神，致力於品德與智慧並重的全人教育，期勉全體師生在運動場上展現團結、奮鬥的精神，並將美善的種子傳遞至未來。校慶當日同步舉辦「慈中25，聚愛光復」園遊會，其所得全數投入樺加沙風災後災區的陪伴與關懷行動。

家長會會長鼓勵同學將善良化為行動，成為自己與他人生命中的超人。

感恩慈濟教育執行長辦公室簡東源主任、慈濟大學何縕琪副校長、藍毘尼科麗緹校長與馬尼斯主任、慈大附中慈誠懿德會洪若岑總幹事及各界貴賓親臨與會，還有來自尼泊爾藍毘尼與莫三比克的師長們的共襄盛舉。今年也特別邀請歷任家長會會長與曾在慈中服務的師長與會，見證慈中的成長。

校慶由儀隊精彩的開場表演揭開序幕，標兵威風凜凜、旗隊英姿挺拔。

今年校慶由儀隊精彩的開場表演揭開序幕，標兵威風凜凜、旗隊英姿挺拔，氣勢磅礴地展現慈中學子的精神風貌。全校以「一班一國」為主題，跨足五大洲、六大洋，各班創意發想、巧思佈置，呈現多元文化的融合與活力。其中，國二善解班特別穿上即將於11月15日登場的英語劇「冰雪奇緣」演出服裝，以嘹亮的歌聲與充滿環保意識的標語，展現團隊默契與關懷地球的行動力。

國二善解班穿上雙語話劇演出服裝，展現團隊默契與關懷地球的行動力。

準備學測的高三同學們，則由導師親手為學生綁上象徵「必勝」的頭帶，寓意祝福與鼓勵，為即將到來的挑戰注入信心與力量。

導師親手為高三學生綁上「必勝」的頭帶，寓意祝福與鼓勵。

此外，慈誠懿德爸爸媽媽們以「鏟子超人」造型登場，運用鏟子、水桶等象徵性道具，生動詮釋慈濟人無私奉獻、勇於付出的精神。現場氣氛熱烈，歡笑與感動交織，為所有與會貴賓呈現一場融合創意、文化與愛的國際教育饗宴。

國小三年級以光復超人裝扮入場，展現慈悲喜捨校訓精神。

藉著此次慶典，慈大附中特別表揚於本校服務滿十年與二十年的師長們，讓教育成為心中的志業，投注心力與熱忱，堅守教育的崗位，為慈中的蛻變與成長奉獻。

感恩服務滿十年與二十年的師長們，讓教育成為心中的志業。

今年慈中學子參加國中教育會考成績亮眼，為了表彰學生在學業上的卓越表現，學校在校慶典禮中頒發獎學金，與全校師生、親友一同分享這份榮耀，也期許同學們持續保持學習熱忱，再創佳績。

學生以強健的體魄與熱情，在運動場上突破自我。

今年的校慶運動會開放校園，現場洋溢著熱烈的氣氛。場上，選手們奮力揮灑汗水，展現堅毅與活力；場邊，家長與師生的加油聲此起彼落，歡笑與掌聲交織成一幅充滿青春能量的美麗畫面。

慈誠懿德爸爸媽媽們以「鏟子超人」詮釋慈濟人無私奉獻、勇於付出的精神。

更生日報社社長謝立德表示，晴朗的天空彷彿大山與藍天一同歡迎同學們的到來，並鼓勵同學在運動會上盡情奔馳、展現活力，留下青春的美好回憶。家長會楊惠婷會長也感動提及，畢業多年後，最讓人難忘的不僅是慈大附中好山、好水、好人文的環境，更是學校所培養的慈悲心。會長鼓勵同學將善良化為行動，成為自己與他人生命中的超人，並特別感謝家長會與志工團成員，讚揚他們是默默奉獻、守護校園的「隱藏版超人」。

慈中運動場特有的風景《大地和風》，千人一心祈願天下無災無難。

在進場儀式之後，一系列團體表演陸續登場。首先是慈中運動場特有的風景《大地和風》，校長帶領全校千人一心，配合武術動作，展現慈中學子的團隊精神與力量，不僅達到健身、養生效果，也齊心祈願社會祥和、天下無災。幼兒園小朋友以童稚舞步與稚嫩歌聲演繹《愛跳舞的小怪獸》，展現初生之犢不畏挑戰的活力與勇氣。

幼兒園小朋友以童稚舞步與稚嫩歌聲演繹《愛跳舞的小怪獸》。

高一同學的《武林高手》則將空手道、跆拳道、拳擊及傳統武術巧妙結合，整齊劃一的動作、鏗鏘有力的口號及青春洋溢的笑容，展現高中生的自信與團隊默契。

高一《武林高手》整齊劃一的動作、鏗鏘有力的口號，展現自信與團隊默契。

壓軸登場的則是跨部別合作的國術表演《行願》，象徵慈中教育的跨代傳承，傳達「初心不忘、武魂長存」的深刻意涵。全場觀眾在掌聲與歡呼中，感受慈中學子從幼苗到成樹的堅毅與溫暖。

國術的《行願》，象徵慈中教育的跨代傳承。

開幕典禮結束後，校慶園遊會在「聚愛光復」的核心精神引領下正式展開。此次園遊會由慈懿會、家長會、班聯會與學生共同策劃與推動，結合校慶的歡樂氛圍與慈悲實踐的精神，透過師生共同籌備的義賣攤位與創意活動，將愛心化作具體行動。本次義賣所得，將全數投入樺加沙風災後災區的陪伴與關懷行動，期望以教育的力量延續慈悲與希望，讓溫暖遍及災區每個角落。

學生以強健的體魄與熱情，在運動場上突破自我。

同時間，運動場上則充滿了加油吶喊聲，從三歲幼兒園的小萌娃到18歲的高中生，無不使盡全力爭取佳績，以強健的體魄與熱情，在運動場上突破自我，更充分展現運動家精神。

學生以強健的體魄與熱情，在運動場上突破自我。

廖逸貞校長表示，「感恩菩薩賜給我們風和日麗的好天氣，還有微微的涼風，慶祝我們慈中25歲生日，學校走過四分之一個世紀的歲月，感恩師公上人將這顆種子種在花蓮的土地上，就像植物需經過風雨的磨練潤澤，生命才能繁盛豐茂，慈大附中也是如此，因為過去無數師長與全球慈濟人的奉獻與護持，慈中如今得以枝繁葉茂。花蓮光復的災情，讓慈中師生有機會和慈濟人一同付出，希望同學未來繼續發揚慈悲利他精神與行動，發揮影響力，迎向更美好的未來！」

校長期勉同學繼續發揚慈悲利他精神，發揮影響力。

撰文：夏嚴芸婕/攝影：慈大附中