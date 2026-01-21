慈二代承先啟後 發願挑起天下米籮

慈濟家庭，善與愛是最珍貴的傳家寶，在美國德州有這麼一群年輕人，承接父母親的行善棒子，善用各領域專業，也給足爆棚的熱情。

德州慈濟志工在社區深耕多年，包括急難救助、個案關懷等等，服務的身影中，常常會看到父母與孩子同框，一同行善的畫面。

慈青 溫帷堯：「我的父母一直非常支持我，對我也很隨和，在家裡，我能很自在地做自己，這對我今天的性格塑造，起到了至關重要的作用。」

慈青 溫帷舜：「這是人與人之間的互動，我覺得這正是他們(受助者)最需要的，我們帶給他們的愛，同情和溫暖。」

同樣是從小跟著父母投入慈濟的 溫慧譞，走入眼科領域，就是想為醫療資源貧瘠的地區服務。

慈青 溫慧譞：「最後我選擇了眼科(醫療工作)，因為牙科醫療和眼科的，需求似乎非常大，尤其是在中央谷地，那裡有外籍勞工，以及沒有醫療保險的人，而且醫療服務嚴重不足，那裡就像一片醫療沙漠。」

她的妹妹 溫慧儒也把志工當作人生使命。

慈青 溫慧儒：「這不只是和父母一起做志工那麼簡單，這與我的人生使命非常契合，你知道，我覺得歸根究底，我只是想幫助別人，回饋社會，因為我相信我們齊心協力，就能成就很多事。」

從慈一代到慈二代，手把手肩並肩，父母以身作則，孩子主動承擔。

慈濟志工 何麗珊：「孩子，我覺得一顆心很重要，他們那個赤子單純的心，好像上人跟我們說的，我們做父母最主要是要，護著他這個赤子的心，然後在他們成長的過程中，好好地陪伴他們 。」

近來的慈青營隊，也見證了代代相傳的愛。

