慈光身障協會爭取大橋國中周邊道路設置人行道

慈光身障協會爭取在大橋國中周邊道路設置人行道，相關單位進行會勘。（慈光身障協會提供）

記者黃文記／永康報導

永康區大橋國中周邊道路東橋一路到東橋三路沒有設置人行道，行人必須走馬路，形成人車爭道，險象環生。社團法人台南市慈光身障協會多次向市府反映，也邀集會勘，但遲未改善；五日再由相關單位會勘，初步達成先由工務局協助校方規劃，後續的設計、施工，交通局、永康區公所都將提供協助。

慈光身障協會榮譽理事長何文讚表示，永康區大橋國中位處大橋重劃區，鄰近醫學中心奇美醫院，隨著台南市總圖的落成，附近人口增長快速，行人通行需求更顯迫切，無論是社區民眾、大橋國中學生、外地遊客、身障朋友等都需要一條安全的行走道路；對於行動不便的老人、輪椅族等，更是苦於沒有一條能夠安心通行的人行道。

廣告 廣告

何文讚指出，大橋國中校園周邊大橋三街打通，轉彎後連接東橋一路，再右轉東橋三路，這兩個轉彎車道不夠寬，又沒有設置人行道（通學步道），行人必須走馬路，常造成人車爭道，險象環生，易發生意外；東北邊正南三路已打通接康橋大道人，車流量愈來愈多，他在身權會曾提案請設置人行道，也曾向市長黃偉哲報告。

何文讚說，市長有交待工務局、交通局、教育局要想辦法處理，並辦理了兩次會勘，但學校、周邊居民並未有共識，人行道至今仍未施作。

慈光身障協會五日透過工務局再次邀集學校、里長、相關局處、在地議員再次辦理會勘，也希望學校、在地居民能夠體諒大家實際走路的需求，共同敦促市政府重視市民行走的權益和安全。

這次會勘，學校表達基於校園使用需求與保護學生安全為考量，還是要有個圍籬做阻隔，另外，樹木的移除和移植也涉及經費和專業，因此仍須視方案而定；各單位、民意代表皆表示樂見人行步道的建置，有利地方民眾通行通行安全。 最後決議由工務局協助校方初步規劃，並提出提案計畫書，提供學校向國土管理署爭取經費，後續的設計、施工，工務局、交通局和永康區公所都會給予必要的協助。