慈善團體山區送物資發生嚴重車禍釀9死 巴士車頂凹陷慘況流出

越南北部老街省（Lào Cai）平湖社（Phinh Ho Commune）一條山區道路昨（27）日發生嚴重車禍，釀9死8傷。（圖／翻攝自《Tuổi Trẻ》）

越南北部老街省（Lào Cai）昨（27）日發生一起嚴重車禍，一輛由河內出發、載有1個慈善團體成員的巴士，行經山路時突然翻覆，造成9人死亡、8人受傷，其中司機當場喪命，而巴士事故後變形、車頂凹陷畫面令人怵目驚心。據悉，該團原本要前往一間幼兒園為孩童烹煮餐點，及發放募捐來的物資。

據越南媒體《Tuổi Trẻ》報導，這起車禍發生於27日，河內一個慈善團體乘坐巴士前往北部老街省的一間幼兒園發送物資，該輛巴士由一名65歲男司機駕駛，在凌晨1時啟程。怎料，上午7時20分，巴士行經老街省平湖社一條山區道路、距離幼兒園僅約3公里處，突然煞車失靈，整輛車翻覆。事故造成9人當場死亡、9人受傷，巴士也嚴重損毀。

廣告 廣告

警方及救護人員趕抵現場後，迅速展開調查及救援，從已知資訊得知，事故車為一輛登記於河內的30人座客運巴士。巴士駕駛當場死亡，而慈善團體團長傷勢嚴重，目前仍在醫院接受治療，警方暫時無法取得更完整的資訊。

有目擊者表示，巴士突然從陡坡路段高速下滑，隨後出現彈跳、翻滾，最後重摔地面，現場不少人都嚇壞。而事故後巴士翻覆，車體嚴重變形，車頂更明顯凹陷。

慈善團體本來要前往的幼兒園方表示，他們原定27日上午9時30分抵達，為約150名孩童準備餐點，並發放提前兩天運送到校的衣物、棉被及食品等募捐來的物資，總價值約40萬越南盾（約新台幣50萬元）。知情人士透露，該慈善團體多為自願捐款者，主要來自河內。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人