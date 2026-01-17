慈善與教育並行 課輔志工齊聚成大交流教學相長

慈濟慈善事業基金會、國立成功大學、慈濟大學1月16日在成功大學舉辦「2026慈善Ｘ教育年會」，以「愛的接力．『育』見希望」為主題，邀請致力於特殊家庭境遇課輔、偏鄉教育、國際教育等人士分享，與會人員包含成功大學、清華大學、中央大學、台南大學、海洋大學、屏東大學、慈濟大學，以及永齡教育基金會、聯電課輔中心、慈濟基金會...等，還有教育界、各縣市致力於課輔教育人員，共1百多位齊聚一堂交流，教學相長。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，慈濟從慈善出發，發現臺灣偏鄉在醫療與教育資源上仍有不足，尤其課輔班能協助弱勢家庭孩子在放學後獲得照顧，避免誤入歧途。慈濟動員大量志工，包括在校與畢業的慈濟大專青年，為孩子帶來正向的生活教育。各基金會在師資、培訓與規模上各具特色，透過異業交流與相互學習，結合教育、社團及企業資源，為弱勢家庭設計多元課程，引導孩子發揮創意與才能，朝正向發展。

顏博文指出，去年南部歷經嘉義大埔地震與丹娜絲風災，慈濟協助87所學校進行校園復原，多由年長志工投入；而此次馬太鞍溪溢流災情，則看到大量年輕人主動投入清掃，網路報名志工平均年齡僅28.9歲，秩序良好、配合度高，展現臺灣社會的愛心力量。

成功大學副校長陳玉女指出，在科技與工商發展下，社會貧富與資源差距日益擴大。她引述泰戈爾「用生命影響生命」的精神，感謝各界如微光匯聚，照亮弱勢需求。陳副校長分享在慈濟玉井課輔班看到的感動，強調成大將社會實踐視為教育核心，讓學生在服務中覺察不足並持續學習，形成正向循環。

陳玉女認為，課輔班除了傳遞知識，「陪伴」更是關鍵，能讓學生在互動中體會生命的脆弱與尊嚴，進而學會反思、給予希望並創造機會。當資源匱乏的孩子感受到社會互助，內心便會種下關懷的種子。透過這種活的教育，不僅能培育永續人才，更能建立互助胸懷，讓社會更加美好。

為縮短教育資源落差，多個課輔團隊長期投入陪伴弱勢學童，透過學習支持翻轉孩子與家庭的未來。永齡希望小學成大分校督導黃慧菁表示，課輔班以提升學習動機與課業能力為核心，並提供社會支持與家庭關懷。透過訪視與了解學生程度，協助孩子從學習落後逐步進步，有學生考上大學，也有案例從國小丙等成績提升至甲等，進而錄取南一中，未來以成功大學為目標，展現教育帶來的改變。

南大聯電課輔中心講師康智凱分享，團隊以有限經費經營200個課輔班，自2006年至今陪伴近6千名孩子成長，其中有人已攻讀博士、成家立業，或考上師大後回到課輔班擔任老師，形成正向循環。團隊也期待透過經驗分享，讓台灣孩子能享有更公平的教育資源。

慈濟在全台有25個課輔班，1月17日來自各地課輔團隊，最北從台北、最南從高雄六龜。最遠從澎湖，各縣市課輔志工相約前來學習。慈濟慈善事業基金會宗教處青年推展組組長賴郁文指出，期盼透過年會形式，理念相同的課輔團隊有平台交流作法與教案，彼此學習，讓我們在教育跟慈善的路上可以更上一層樓。

成功大學物理學系特聘教授陳岳南多年來帶領年輕志工投入課輔班，陳岳南形容課輔班帶來的影響，不只是學童需要教育資源，對大學生來說，是生命教育與生命歷程，他們可以透過自己的學思幫助他人。陳岳南在交流過程也學到許多點子，他說：我可以學習他們的技巧與熱情，應用到我們的課輔班。

(撰文：陳誼謙，攝影：郭美秀、連翔慶)