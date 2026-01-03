慈善長照深耕社區 交流經驗精進技能

高雄18個社區據點慈濟志工，首次舉辦聯誼，分享耕耘社區經驗，互相交流。

「每個人都有20張數字。」

透過手上字卡，鍛鍊算數能力，還有河內塔、孔明棋，都是益智教具「技術不夠，我要重新再來一次。」

親身體驗才懂其中的樂趣，這些教具未來都是據點的能量，而經營社區據點關鍵更在人！慈濟志工｜邱芹珍：「到最後(里長)說，慈濟是我的好朋友，我覺得這個就是我們和里長，合作後慢慢建立起來的情感。」

里長提供幫助，但最需要的是志工們堅定的付出！慈濟志工｜陳亞屏：「里長就叫我要當負責人 ，我是有點擔心，活動做開 慢慢就有些因緣會進來。」

慈濟志工｜林艷子：「據點都是由我們師兄姊帶動，一個個都可以主持節目，都不會像以前怕怕的 不敢拿麥克風。」

