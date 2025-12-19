慈大三團隊入選教育部創新創業實戰模擬平台。

十二月十六日，慈濟大學三組團隊入選2025教育部「大專校院創新創業實戰模擬學習平台」優選團隊，分別是「NeoAnchor－多點式管路固定與調整裝置」、「AIRDSS－人工智慧約束決策輔助系統」及「SSOYA日常享味社－低碳無毒花草茶」，並依募資成果，共獲得運營金補助56萬元，將用於產品優化、市場驗證及營運模式深化，持續推動創新成果落地實現，也再次展現慈濟大學推動創新創業人才培育的豐碩成果與穩健量能。

《畢業後你想要什麼人生？從打工仔到創業者的選擇與代價》真心話職涯講座。

2025教育部「大專校院創新創業實戰模擬學習平台」共有120組團隊提出創業提案，最終僅30組團隊（入選率25％）獲選為優選團隊。慈濟大學推薦4組團隊參賽，就有3組成功晉級全國前30強，表現亮眼；僅東海大學有4組團隊入選，成績略勝成功大學、明志科技大學及慈濟大學的3組，而慈濟大學整體表現也優於中央大學、中興大學、中山大學及臺灣科技大學等校，展現慈大創新創業推動的競爭力與成果能見度。

「NeoAnchor」團隊在生醫材化領域的創新創業概念發想組，總注資獲得全國第一。

慈大護理學系林祝君副教授指導的「NeoAnchor－多點式管路固定與調整裝置」，針對臨床插管病人同時置放多種管路時，傳統固定方式易造成管路滑脫、皮膚壓傷及照護不便等問題，提出三管整合式創新解決方案。不但在生醫材化領域創新創業概念發想組表現傑出，榮獲教練與民眾高度注資肯定，並依募資成果獲得教育部核定運營金新臺幣20萬元（最高補助）。產品已完成原型，預計於2025年底取得臺灣發明專利，後續將進行臨床驗證與專利技轉，展現醫療創新商品化的高度潛力。

「AIRDSS」團隊在生醫材化領域的創新創業概念發想組，總注資達全國排名第二。

護理學系林祝君副教授指導的「AIRDSS－人工智慧約束決策輔助系統」，聚焦加護病房高約束率與護理人力負擔問題，開發整合病歷資料與即時生理訊號的人工智慧決策輔助系統，提供即時風險預測、警示與鬆綁建議，兼顧病人安全與尊嚴。不但在生醫材化領域創新創業概念發想組中表現優異，依募資結果獲教育部核定運營金新臺幣20萬元（最高補助），後續將以B2B模式導入醫療院所，逐步拓展至長照及居家照護市場。

「SSOYA日常享味社」團隊在服務文創領域的創新創業概念發想組，總注資為全國第三。

經營管理學系蘇美惠助理教授指導的「SSOYA日常享味社－低碳無毒花草茶」，以花蓮在地無毒花草與水果為原料，結合太陽熱能乾燥技術，打造低碳、無添加且風味獨特的花草茶產品，並透過AI分析消費者口味與飲用情境，提供個人化拼配與訂閱服務。不但在服務文創領域創新創業概念發想組中脫穎而出，依募資成果獲教育部核定運營金新臺幣16萬元，展現服務創新結合永續飲食的市場潛力。

（圖左）從創意到募資：啟動你的創業藍圖工作坊。（圖右）斜槓職涯轉型分享講座。

慈濟大學持續打造創新創業友善環境，透過徵件、校內初賽、工作坊與成果發表等多元歷程，讓學生從構思到實作全程體驗創新創業實戰，並在全國舞台上展現慈濟大學的創新實力與社會影響力。這也是慈濟大學第二次入選教育部「大專校院創新創業實戰模擬學習平台」，去年也有三組團隊，分別是「S.E.E.-點滴安全固定暨加藥輔助器」、「Safe Pro++-智能約束裝置」、「Shinergy 魔力日光-智慧模組化太陽熱能乾燥機」共獲教育部創新創業補助30萬元。

（圖左）團隊成員討論創業募資計畫。（圖右）慈濟大學團隊獲注資情形。

感恩全校師生及慈誠懿德會的虛擬注資與支持，讓慈濟大學創新創業能量得以持續被看見，彰顯慈大培育兼具專業素養與創新思維人才的核心理念，更顯示慈大在創新創業人才培育上的穩定發展與持續成果。

（撰文、攝影／慈濟大學）