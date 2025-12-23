慈大三軌輔導制 慈誠懿德家族訪視行

慈濟大學獨有的三軌輔導制，除了導師與諮商中心，還有慈誠懿德爸媽，給予學生全人的關懷。最近，慈誠爸爸許志賢，帶著慈濟大學醫學系學生，走入關懷戶家中，透過實際陪伴與傾聽，讓醫學生在學醫之前，先學習關懷人，培養慈悲與同理心。

「他很高興，我們又來了，因為第二次了，你有跟他講我們今天要來嗎，(有有有) 難怪他那麼高興。」

「6歲那時候爸爸就生病了，就照顧他爸爸，很厲害，爸爸如果需要什麼東西你都找誰，護理長。」

2年前父親生病臥床，當時才6歲的弟弟，一夜長大。

「(載菜都凌晨)，對對對，都是兩三點來。」

媽媽在菜市場工作，獨自撐起家計，老闆體恤她辛苦，提供住處讓全家暫住。

慈大醫學系學生 楊畯琳：「醫生本來就是一個要接觸人的行業，我們可以提早開始，適應不一樣的職業，不一樣的生活環境的人，然後可了解不一樣的人的需求。」

慈大醫學系學生 張瑜庭：「之前看到的都只有，醫療決策怎麼形成的這個前段，但是來家訪，我們可以看到醫療決策做完之後，會怎麼樣去影響一個家庭。」

慈濟大學醫學系獨有的人文課程，沒有課本，但透過和個案建立起連結，更能體會醫者本質。

慈濟志工 許志賢：「上人講，我們要培養一個學生，不是名醫，要是一個人醫，今天來，這些醫學系的孩子，我相信都有教學相長，他們也會感動，他們也會感恩，那以後你當醫生的時候，看到這些人，我們要更用慈悲心來對待他們。」

這也是慈濟大學三軌輔導制的一環，慈誠懿德爸媽帶領醫學生家訪，透過練習溝通與傾聽，理解病患的家庭狀況，培養慈悲與同理心。

