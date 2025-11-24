慈大亮相2025ACTFL 以人文專業讓世界看見慈大

慈大全球事務長郭又銘與華語中心主任郭庭安於 2025 ACTFL 會場向貴賓介紹慈濟大學及華語中心

2025 年美國外語教學學會（ACTFL）年會於11月21日至22日在紐奧良盛大登場，吸引全球語言教育專家、學者與教學機構齊聚一堂，交流語言學習趨勢與跨文化教育發展。今年，慈濟大學受邀參展，由全球事務長郭又銘、華語中心主任郭庭安與組長李佳憶代表出席，透過展攤、工作坊與交流餐會等多元活動，向國際教育界展現慈濟大學「慈悲與智慧並行」的教育理念與國際化成果。

展會期間，慈濟大學團隊向各國教育夥伴介紹全英授課系所與華語中心課程特色，包括線上華語課程、華語研習營隊與線上師資培育等特色方案，吸引眾多美國教育工作者前來洽詢。來訪者對慈大的課程架構、教學資源與人文特色皆表現出高度興趣。

廣告 廣告

2025 年美國外語教學學會(ACTFL)年會，慈濟大學受邀參展

慈大華語中心主任郭庭安亦與美國多所中學、大學的語言教育專家，以及臺灣多個語文中心與官方單位深入交流，共同探討華語教育發展趨勢。她並分享多年華語教學經驗，說明如何將「慈濟人文」融入語言學習，成為提升學習動機與跨文化理解的重要力量。

本次重點活動「臺美華語文教育交流座談會（2025 Taiwan–U.S. Mandarin Education Symposium）」中，郭又銘全球長與美國多個學區、語言教育機構及臺灣官方代表深度互動，針對未來合作方向交換意見。多位與會者表示，慈濟大學兼具人文關懷與國際視野的教育理念令人印象深刻，盼望能在未來推動更多合作計畫，讓更多國際學生認識慈濟大學與慈濟的人文精神。

慈大華語中心於展會現場推廣特色文化課程，帶領與會者了解慈濟人文和體驗環保編織提袋

慈濟大學表示，ACTFL 是全球語言教育界最具影響力的國際盛會之一，此次參與不僅讓慈濟大學的華語教育與人文特色走向國際，也讓慈濟大學的國際願景更具體地被看見。未來，慈大將持續深化與海外教育夥伴的連結，使「慈悲、智慧與行動」的教育核心價值在更多國家落地生根，並持續提升臺灣華語教育在國際舞台上的能見度與影響力。

慈濟大學全球事務長郭又銘與華語中心主任郭庭安於 2025 ACTFL 與貴賓合影

撰文、攝影／慈濟大學華語中心