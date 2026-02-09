慈大人本醫療社走進部落 貼近長者的生活

衛教時和台下的阿嬤互動

每年寒暑假，在花蓮玉里松浦這片土地會迎來一群充滿朝氣的身影——慈濟大學人本醫療社「松浦文化健康營」！玉里滿自然部落（Mangcelan）和苓雅部落（Lingacay），就像台灣多數的偏鄉部落一樣，他們也面臨年輕人口外流的現象，日前慈大學生走進部落，宣導衛教觀念，陪長者作體操、動動手做美勞，每天下午則是透過實際家訪，深入了解長者的生活與實際需求，這群未來醫療人員透過服務，學會看見「病人的需求」。

「松浦文化健康營」這次出隊學生來自醫學系、藥學系、護理系等，他們透過家訪觀察、與當地的文健站負責人討論，設計貼近生活的衛教課程，今年課程主要針對入冬低溫，教導長輩分辨流感與感冒，並宣導防跌秘訣。

從慈濟大學出發，搭一個多小時的火車，還得再轉車，才能抵達玉里松浦。人本醫療社「松浦文化健康營」，從2015年開始，超過10年長期陪伴。寒暑假六天五夜的營隊，學期中三天兩夜的活動，一步步與當地建立起濃厚的情感。

部落長者看到大學生就像看到自己的孩子，還會替每位學生取名字，2026年寒假小隊長醫學系二年級鄭棋文同學，被取名為「toraku」，他笑著說，就是農地常見的拖拉機，長輩可能是覺得我很有力氣，日夜不懈的工作，所以才取這個名字。來自桃園的鄭棋文，之前從未長時間接觸原住民部落，棋文現在也能用一句「Nga'ay ho kiso?」(你好嗎)拉近與長輩的距離。他表示，看到阿公阿嬤的笑容，就是驅使他再次回到部落服務的動力！

帶阿公阿嬤做簡單的平衡力訓練，避免跌倒

十年陪伴，學長姊把多年的經驗傳承下來，將每位長者的個性、喜歡什麼東西，聊天話題傳承給學弟妹，讓每一次新進的隊員，也能很快融入，自然話家常。來自不同科系的隊員，大家抽出時間，討論課程、設計活動到實際帶動，邊做邊學。他們表示，與不同系的人合作，可以聽到不同的觀點，這些經驗，都是未來走進醫療現場前，最真實的練習。

而每屆志工都有不一樣的文化體驗，像有人有參加過阿美族傳統婚禮，也有參加豐年祭等，在服務中學習，陪伴中理解，也更認識台灣這塊土地的多元文化。

手作-彩繪鈴鼓

撰文、攝影／慈濟大學