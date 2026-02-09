慈大人本醫療社 走進部落貼進生活

長輩們學習簡單的平衡力訓練

將所學貢獻地方，慈濟大學人本醫療社於寒假期間，前往花蓮縣玉里鎮辦理「松浦文化健康營」，透過六天五夜的駐點，提供自然部落（Mangcelan）和苓雅部落（Lingacay）衛教宣導與家訪陪伴。

長達十年不間斷的「松浦文化健康營」，這次出隊學生來自慈大醫學系、藥學系、護理系等，營隊學生不只傳承營隊經驗，也將長輩的個性、喜好彼此分享，讓第一次新進的隊員，也能迅速掌握部落長輩的狀況、減少磨合期，更讓長輩與隊員們相處「零距離」。



依照地方需求，本次營隊特別針對入冬低溫，教導長輩分辨流感與感冒，並宣導防跌秘訣。而來自不同科系的隊員，也將自己的專業，透過課程、活動，帶給長輩們，慈大表示，這些都是學生未來走進醫療現場前，最真實的練習。