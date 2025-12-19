慈大傳播學系授袍 帶著期許報真導正

這一群大學生即將成為媒體生力軍，慈濟大學傳播學系今日舉辦授袍典禮，有18名大四學生，在寒假過後，就要到各個媒體機構展開實習，他們肩負使命，期許自己報真導正，傳遞真善美。

「願我們的善念與努力，使人心得以淨化。」

就要離開校園，踏入職場實習，成為準媒體人，慈濟大學傳播學系四年級學生發下誓願。

慈濟大學傳播學系大四學生 黃珮俞：「希望我們可以讓，這個世界越來越好，可以透過我們的報導，或者是一些我們所做的，創作跟貢獻 默默地在，這個社會上發光 讓大家看到。」

「哈囉 大家好，歡迎收聽一個人的夏令營。」

透過各種傳播媒介，就是希望發揮所長，讓更多人看見，生活中的真善美。

慈濟大學傳播學系大四學生 陳銘鴻：「在製作節目的途中，我就想要去做相關的，像大家心理不舒服的時候，很難過的時候 他們怎麼走出來，所以我想要透過這種方式，廣播 或者是影音的方式，傳播我的 就是一個大愛精神。」

接過這身制服，也意味著要承擔起報真導正的傳播使命，在多元媒體的時代，成為一股清流。

慈濟大學傳播學系主任 廖志宏：「這個袍服 不單單只是專業的象徵，它更是我們的一個託付，跟一個期望 你們可能不會想像到，也許有一天 會幫助一個人，你們的一句話 一張照片，你們的一段小影片，可以幫助一個人走出低潮。」

慈濟大學校長 劉怡均：「請記得 一定要把，自己的使命看得很高，發大願 一定要發大願，你所有講的話 報導的內容，一定是要對別人有幫助，對社會有幫助。」

帶著師長們的叮嚀與祝福，這群媒體生力軍，就要邁向下一階段的學習。

