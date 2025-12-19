慈大傳播學系授袍 帶著期許報真導正
這一群大學生即將成為媒體生力軍，慈濟大學傳播學系今日舉辦授袍典禮，有18名大四學生，在寒假過後，就要到各個媒體機構展開實習，他們肩負使命，期許自己報真導正，傳遞真善美。
「願我們的善念與努力，使人心得以淨化。」
就要離開校園，踏入職場實習，成為準媒體人，慈濟大學傳播學系四年級學生發下誓願。
慈濟大學傳播學系大四學生 黃珮俞：「希望我們可以讓，這個世界越來越好，可以透過我們的報導，或者是一些我們所做的，創作跟貢獻 默默地在，這個社會上發光 讓大家看到。」
「哈囉 大家好，歡迎收聽一個人的夏令營。」
透過各種傳播媒介，就是希望發揮所長，讓更多人看見，生活中的真善美。
慈濟大學傳播學系大四學生 陳銘鴻：「在製作節目的途中，我就想要去做相關的，像大家心理不舒服的時候，很難過的時候 他們怎麼走出來，所以我想要透過這種方式，廣播 或者是影音的方式，傳播我的 就是一個大愛精神。」
接過這身制服，也意味著要承擔起報真導正的傳播使命，在多元媒體的時代，成為一股清流。
慈濟大學傳播學系主任 廖志宏：「這個袍服 不單單只是專業的象徵，它更是我們的一個託付，跟一個期望 你們可能不會想像到，也許有一天 會幫助一個人，你們的一句話 一張照片，你們的一段小影片，可以幫助一個人走出低潮。」
慈濟大學校長 劉怡均：「請記得 一定要把，自己的使命看得很高，發大願 一定要發大願，你所有講的話 報導的內容，一定是要對別人有幫助，對社會有幫助。」
帶著師長們的叮嚀與祝福，這群媒體生力軍，就要邁向下一階段的學習。
更多 大愛新聞 報導：
新竹再生電腦團隊 感恩企業共善扶持
實踐血癌女友遺願 陳彥橙加入慈濟家庭
其他人也在看
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 5
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 2
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 38
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 252
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 177
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 25