慈大傳播展《微光成炬》呈現人文關懷與在地故事

慈濟大學傳播學系第22屆畢業展《微光成炬》實況

慈濟大學傳播學系第22屆畢業展《微光成炬》，在台北展出後回到花蓮，從11/27-11/29(9：00-17：30)在慈濟大學中央校區大愛樓展出。今年共有15組作品，形式橫跨紀錄片、Podcast、互動遊戲與電子書，內容聚焦女性生命史、原民文化、在地生活與社會議題等。



花蓮縣文化局代理局長曾之妤於開幕致詞表示，花蓮需要更多影視與廣播人才參與地方創作，而年輕人的觀點正是推動地方文化發展的重要力量。她鼓勵學生多多參加花蓮各項影像徵選活動，串聯產官學行銷花蓮。

這屆作品中，多位學生以花蓮為創作主題，周慈恩同學的紀錄片《Pangcah》，花了半年的時間深入紀錄花蓮縣永豐Cilamitay阿美族實驗小學，記錄族語教學與文化傳承的努力與溫度。

《洄瀾慢慢走》，由作者鄧佩林以「在地人＋大學生」的雙重身分出發，創作出一本花蓮深度旅行電子書。鄧佩林表示，她希望以照片與手繪風格呈現花蓮的自然、人文與情感景緻，不只是給觀光客，也希望花蓮人可以用慢步調重新看見家鄉的美。



今年也有多件作品關注女性生命史。余佳臻同學以紀錄片「有礙一生」記述患有小兒麻痺的母親，從年輕到步入老年的身體變化與生活歷程。她分享到，童年時常遇到別人對母親投以異樣眼光，但在她眼中，媽媽什麼都能自己來，雖然辛苦，但她無所不能。紀錄片也呈現身障者在台灣公共空間，所遇到的困難。



除了影像與平面作品，跨界融合的創作也令人耳目一新。《一個人的夏令營》結合Podcast、牌卡與LINE貼圖，由陳銘鴻同學運用AI創作，融合傳播系與兒家系所學。他將大學生常遇到的人際、情緒與學業困擾，轉化為「夏米陪伴卡」，讓大家透過自我提問，引導自己重新站回生命中心。



第二十二屆畢業展《微光成炬》，是學生四年學習成果的集大成，慈大主秘温蕙甄表示，從策畫畢展作品，畢展籌備到策展，每個過程都是學習。正如今年主題每位同學發揮微光的力量，匯聚一起展現共同成果，讓大家看到年輕人的創作力和影響力。