慈大傳播畢業製作 傳遞深情生命故事
一年一度慈濟大學傳播系畢業展，昨天下午在台北剝皮寮歷史街區演藝廳開幕，一連展出三天。今年以《微光成炬》為策展主題，有馬來西亞學生因為這樣，更深入家中年邁長輩的生命故事，以及當地文化建築與古蹟，甚至聚焦在花蓮在地人文風情，透過四年磨練出來的專業技術、創意，以及行銷企劃和多媒體創作，展現慈大學子亮眼一面。
「這是我的阿媽，楊秀玉，在我的印象裡，她一直都是家庭主婦的形象。」
現實，融合AI漫畫創作，馬來西亞阿媽生活回憶錄，說給你聽。
馬來西亞阿媽 楊秀玉：「說把她養到18歲，你再把她嫁出去，我爸這樣說，你知道嗎，然後把他200塊。」
慈大傳播系副教授 傅維信：「那阿媽曾經是童養媳，這在台灣也曾經是這樣，就窮苦人家會這樣，那這個阿媽，這樣80歲的高齡，那這個孫女，透過這個這次畢製，重新認識阿媽，認識阿嬤的歷史。」
慈大傳播系大四生 黃珮俞：「讓大家看到，1950年代的，馬來西亞女性，在貧窮和舊社會思想中，是如何形成的。」
「我媽今年62歲了，她3歲時罹患了小兒麻痺。」
老來，又退化，輪椅人生的視角，從最親密的人出發，更深刻。
慈大傳播系大四生 余佳臻：「她坐輪椅，常常會遇到，譬如說沒有斜坡，然後都是階梯，或者是人行道上的去，但是下不來。」
「我們是慈大傳播系，第22屆畢展。」
畢業製作策展，踏入社會前的初體驗，學生一手包辦，拿出渾身解數，看見慈大學生文武多才。
