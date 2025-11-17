慈大創校校長李明亮教授獲「罕見疾病貢獻獎」

前衛生署署長、慈濟大學創校校長、名譽校長李明亮教授，長年致力於推動台灣遺傳醫學研究與罕見疾病照護，對台灣醫療制度與人道關懷影響深遠，榮獲罕見疾病基金會第二屆「罕見疾病貢獻獎」，由於身體因素未能親自出席11月15日的頒獎典禮，罕見疾病基金會於11月5日前來花蓮，由證嚴上人親自將獎項頒發給李明亮校長，現場氣氛溫馨，意義重大。

李明亮教授1992年受證嚴法師邀請回台籌設慈濟醫學院(1994年成立)，他將美國整套運作的遺傳疾病診斷和治療模式帶回來台灣，在花蓮慈濟醫院設立花東唯一「優生保健諮詢中心」，之後更發展為「遺傳諮詢中心」。李明亮教授高中畢業後保送台大醫學系，展開了對分子生物學與遺傳學的探究，畢業前完成了台灣第一篇人體與DNA有關的論文。早期台灣社會對遺傳疾病並認識不足，李明亮教授曾說，遺傳學對兒童醫療至關重要，台灣家庭中有人罹患特殊遺傳疾病，別說不容易結婚，罹病的小孩多會被藏起來。他投入推廣遺傳醫學教育與臨床照護，期盼透過專業知識讓患者獲得理解與尊重。

李明亮校長與廖雅慧老師，王英偉醫師，以及罕見疾病基金會，花蓮慈院遺傳諮詢中心合影

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，李校長在遺傳醫學教育和研究不遺餘力，擔任衛生署署長期間，奠定了罕病照護的基礎，更致力於政策推行和公共議題的倡導，幫助眾多罕見疾病家庭，醫學界推崇李明亮教授為台灣遺傳學之父。陳莉茵說：「由證嚴上人親自頒發，意義更重大，這裡是李校長從美國回到台灣的起點，就像一個圓又回到了出發的地方，善與愛不斷的循環。」

同時獲得「罕見疾病服務獎」的朱紹盈醫師，回憶早期跟著李校長在花蓮慈濟醫院進行門診的經歷。朱紹盈醫師表示，當時台灣對小兒遺傳疾病的認識很少，李校長的病患來自全台各地，李校長始終秉持「以病人為中心」的精神，不僅查閱國際文獻、與美國學者通信確認診斷，由於遺傳疾病專有名詞艱澀，怕病人聽不懂，以淺顯文字回信給病患，協助他們理解病情、還為病人尋求當地的醫療資源。

由證嚴上人親自頒發「罕見疾病貢獻獎」給李明亮教授，證嚴上人開示，李校長在醫學和教育上很用心，品德學德令人讚嘆，感恩李校長在慈大創立時，奠定了很好的基礎和方向，校友在各行各業受到肯定，證嚴上人並致贈福慧紅包，祝福李校長和夫人廖雅慧老師回到花蓮，就像回到自己的家。

慈大劉怡均校長表示，當年因為李校長的鼓勵而走進神經科學領域，他提攜後輩總是不遺餘力，李校長為慈大開道鋪路，他是台灣的抗煞英雄，遺傳學之父，是醫學和教育界的典範人物。

