慈大大小學伴相見歡 自製濾水器、種子紙學防災

慈濟大學推動的「大小學伴線上教學計畫」本學期迎來首次面對面交流，來自豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生，於14日、21日與慈大學生相見歡。學校活動安排破冰遊戲、食農教育與防災課程等，現場氣氛熱絡溫馨。

慈大自每周一至周四安排大小學伴線上教學，至今約一個多月，大小學伴彼此熟悉後首次見面，學生們都相當期待，破冰遊戲讓大家迅速拉近距離，歡笑聲不斷。因應極端氣候帶來的豪雨、颱風衝擊，活動中特別融入防災教育。14日相見歡，由樸谷工坊共同創辦人梁淳禹及慈大USR團隊設計的課程，帶領學生製作「自製濾水器」與「種子紙」，讓偏鄉學生學習在災害情境中維持生活的方式。

學生利用棉紙、木炭、沙子與石頭層層過濾，完成可在緊急時使用的濾水器大小學伴們直呼好玩又實用。豐濱國中3年級陳少祈同學說：「如果是在山上或荒郊野外，沒有乾淨的水源，沒有飲水機，可以用這樣自製的濾水器，相對比較乾淨。」

種子紙是利用再生紙漿置入種子，全程手工，成為方便隨身攜帶小卡片，埋進土裡就可以發芽，讓學生了解在糧食短缺時的應變方式。課程準備了菠菜、紅藜、刺蔥等，特色是嫩芽就可以食用，紅藜更是整株都可以吃，在飢荒時扮演救命糧食。

豐濱國中的何劉芊嬡同學已經是第三年參加學伴活動，她選了刺蔥加入種子紙，「刺蔥」在阿美族語叫Tana，是她的阿美族名字，也希望將種子紙變成信紙，做成卡片送給她的大學伴。何劉芊嬡說：「因為參加這活動，上完課還可以複習，幫助很大。」

除了偏鄉學生收穫滿滿，慈大學生也從中獲得成長。護理系四年級陳昕妤分享，在繁忙課業中準備教材雖然挑戰，但與小學伴互動讓她提升表達能力，也從實體課程中學到教室外的知識。

慈濟大學副校長兼師培中心主任何縕琪表示，大小學伴把握難得的相見機會，幾乎全員到齊，面對面互動有助增進彼此感情，也讓後續線上課程更順利投入。

慈濟大學自112學年度起推動大小學伴線上教學，114學年度合作學校包括有豐濱國中、富源國中、富源國小、瑞穗國中，依學生需求開設不同課程，涵蓋各科補強、社會情緒學習、AI等，參與的大學生來自五大學院17個系所，包括醫學系、藥學系、護理系、傳播系、人發系、醫工系、公衛系、資管系及宗研所等，共約80位學生投入服務。

