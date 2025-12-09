慈大學生獲教育部教育業務志願服務獎勵肯定
教育部日前公布「114年教育業務志願服務獎勵——青學獎及績優志願服務團隊」名單，慈濟大學共有14位學生獲頒青學獎、1個團隊榮獲績優志願服務團隊殊榮，青學獎得獎比例高達45%。顯示慈濟大學師生長期深耕偏鄉服務、海外教育及多元社區關懷，持續以行動落實慈濟大學人文精神，深獲外界肯定。
本次榮獲青學獎的14位學生包括：黃子珊、黃翊綺、李家蕙、謝葦親、黃鈺晴、吳惠瑜、吳韻涵、張淇珉、莊牧勲、龔貞文、陳鈺茹、楊沚惠、陳泠予及周芳羽。獲獎學生來自醫學系、物理治療系、護理系、社工系及兒童與家庭研究所等系所，皆長期投身志願服務，連續服務年資至少兩年以上、累積服務時數超過200小時，目前同學們仍持續投入各項服務。
榮獲教育部「服務績優志願服務團隊」的師資培育中心「心苗志工團隊」成立逾九年，成員以修讀教育學程之師資生為主。團隊秉持「人文關懷、服務學習」理念，透過議題探究、行動方案與教育服務方案規劃，引導師資生落實大學社會責任。服務內容涵蓋學期間與鄰近中學合作之數位學伴學習扶助，以及寒暑假期間於國內外推動具史懷哲精神的教育服務方案，此次獲獎可謂實至名歸。
獲得青學獎目前就讀醫學系的黃子珊同學分享，即使課業繁重，她仍時常抽空參與各種不同類型的服務，包括見晴服務隊、黑熊醫院偏鄉衛教、人醫菲揚國內外服務、北昌國小英語課輔等多樣志工活動。從大一到實習階段，她在服務中學會傾聽、陪伴與堅持，並將興趣化為責任，以行動累積成長力量。
物治系周芳羽同學則自大一起加入國際接待服務隊，從校園導覽、活動襄儀到花蓮偏鄉營隊，服務經驗伴隨她走過大學生活。她分享，赴泰國清邁服務時面臨語言隔閡及突發行程調整，是最具挑戰的歷程，也讓她學會信任夥伴、冷靜應對。大三隨人醫菲揚赴菲律賓義診，更在臨床協助與跨文化交流中看見愛的力量，這些累積的經驗帶給她力量與方向，未來也將持續以行動陪伴他人、精進自我。
兒家系龔貞文同學自大一至今投入幼兒園、特教志工隊及海外服務，透過親身投入看見世界的多樣，也看見服務為人生增添的色彩。面對文化差異與教育資源落差，她深刻體悟教育的力量與影響。每段服務經驗都讓她實踐「知福、惜福、再造福」，也在陪伴的過程中成為更好的自己。
兒家系張淇珉同學則形容，每一次走入服務現場，都像進入「以生命為教材」的教室。他以學習者姿態面對多變情境，看見專業的力量與自身的成長空間，也在陪伴學生的歷程中感受「生命影響生命」的深厚意義，讓服務成為他前行的動力。
慈濟大學服務學習組長期推動慈濟大學志願服務業務，鼓勵學生投入服務並完成基礎與特殊教育訓練，以取得志願服務紀錄冊並完整記錄服務歷程。同時，也積極推動志工培訓，提升學生的服務知能與整體服務品質。此方向亦與聯合國2015年所訂立之永續發展目標（SDGs）第17項「夥伴關係」相呼應，透過跨領域合作與有意義的教育推動，讓慈大志願服務方案更趨完善，並培育具使命感的青年志工，展現教育力與行動力。
撰文、攝影／慈濟大學
