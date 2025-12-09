慈大學生獲教育部教育業務志願服務獎勵肯定

心苗志工隊與清邁慈濟學校老師進行社區個案關懷

教育部日前公布「114年教育業務志願服務獎勵——青學獎及績優志願服務團隊」名單，慈濟大學共有14位學生獲頒青學獎、1個團隊榮獲績優志願服務團隊殊榮，青學獎得獎比例高達45%。顯示慈濟大學師生長期深耕偏鄉服務、海外教育及多元社區關懷，持續以行動落實慈濟大學人文精神，深獲外界肯定。

本次榮獲青學獎的14位學生包括：黃子珊、黃翊綺、李家蕙、謝葦親、黃鈺晴、吳惠瑜、吳韻涵、張淇珉、莊牧勲、龔貞文、陳鈺茹、楊沚惠、陳泠予及周芳羽。獲獎學生來自醫學系、物理治療系、護理系、社工系及兒童與家庭研究所等系所，皆長期投身志願服務，連續服務年資至少兩年以上、累積服務時數超過200小時，目前同學們仍持續投入各項服務。

榮獲教育部「服務績優志願服務團隊」的師資培育中心「心苗志工團隊」成立逾九年，成員以修讀教育學程之師資生為主。團隊秉持「人文關懷、服務學習」理念，透過議題探究、行動方案與教育服務方案規劃，引導師資生落實大學社會責任。服務內容涵蓋學期間與鄰近中學合作之數位學伴學習扶助，以及寒暑假期間於國內外推動具史懷哲精神的教育服務方案，此次獲獎可謂實至名歸。

獲得青學獎目前就讀醫學系的黃子珊同學分享，即使課業繁重，她仍時常抽空參與各種不同類型的服務，包括見晴服務隊、黑熊醫院偏鄉衛教、人醫菲揚國內外服務、北昌國小英語課輔等多樣志工活動。從大一到實習階段，她在服務中學會傾聽、陪伴與堅持，並將興趣化為責任，以行動累積成長力量。

醫學系的黃子珊同學參與見晴醫療服務隊在慈濟醫院進行病房陪伴

物治系周芳羽同學則自大一起加入國際接待服務隊，從校園導覽、活動襄儀到花蓮偏鄉營隊，服務經驗伴隨她走過大學生活。她分享，赴泰國清邁服務時面臨語言隔閡及突發行程調整，是最具挑戰的歷程，也讓她學會信任夥伴、冷靜應對。大三隨人醫菲揚赴菲律賓義診，更在臨床協助與跨文化交流中看見愛的力量，這些累積的經驗帶給她力量與方向，未來也將持續以行動陪伴他人、精進自我。

物治系的周芳羽同學參與人醫飛揚團隊在菲律賓三寶顏省會體育館進行義診服務

兒家系龔貞文同學自大一至今投入幼兒園、特教志工隊及海外服務，透過親身投入看見世界的多樣，也看見服務為人生增添的色彩。面對文化差異與教育資源落差，她深刻體悟教育的力量與影響。每段服務經驗都讓她實踐「知福、惜福、再造福」，也在陪伴的過程中成為更好的自己。

兒家系龔貞文同學參與兒家系特教志工隊，帶幼兒做交通安全相關的靜態活動

兒家系張淇珉同學則形容，每一次走入服務現場，都像進入「以生命為教材」的教室。他以學習者姿態面對多變情境，看見專業的力量與自身的成長空間，也在陪伴學生的歷程中感受「生命影響生命」的深厚意義，讓服務成為他前行的動力。

兒家系張淇珉同學參與微光教育志工隊在馬來西亞伯特利山老人院帶領長者手作

慈濟大學服務學習組長期推動慈濟大學志願服務業務，鼓勵學生投入服務並完成基礎與特殊教育訓練，以取得志願服務紀錄冊並完整記錄服務歷程。同時，也積極推動志工培訓，提升學生的服務知能與整體服務品質。此方向亦與聯合國2015年所訂立之永續發展目標（SDGs）第17項「夥伴關係」相呼應，透過跨領域合作與有意義的教育推動，讓慈大志願服務方案更趨完善，並培育具使命感的青年志工，展現教育力與行動力。

