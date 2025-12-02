慈大志工隊榮獲教育部「跨世代創新實踐」第二名

慈大與馬來西亞志工，於服務尾聲共同合作帶領長者們透過物治操，達到活動關節的目的。

面對高齡化社會加速到來，教育部近年積極推動「青銀共創」，以跨世代共學、互助為核心。教育部2025年「青銀攜手．創享未來」競賽結果公布，慈濟大學教學暨學習資源中心服務學習組的 「希望教育共學」國際志工服務隊，以跨國 × 跨文化 × 跨世代的三向共學模式脫穎而出，榮獲「跨世代創新實踐」學校組第二名！

志工與長者們一同進行桌遊，練習專注力、手眼協調等能力。

自2023年起，志工隊連續三年前往馬來西亞檳城服務，針對長者「怕跌倒、不敢曬太陽」等生活習慣，設計出健康促進， 遊戲化學習，青銀互動 的特色課程，使健康教育同時兼具趣味性與實用性。

志工隊成員來自物理治療系、公共衛生系、傳播系以及兒童與家庭教育系等不同專業，負責健康教育內容、活動設計與教學技巧訓練。他們在出國前密集準備課程與教材，同時指導檳城青年志工加入協同教學行列，讓慈大學生志工、檳城青年與長者三方能在教與學的循環中共同成長。

慈大志工協助長者使用表單進行即時互動測驗，幫助長者覺察自身健康行為。

團隊設計了一系列具趣味性與互動性的課程。例如「健康報你知」單元結合 Slido與Google表單，透過即時測驗與投票，讓長者覺察自身健康行為現況，讓長者從中理解骨質保健、規律運動及飲食管理的重要性；在桌遊活動中，像是《自癒力》《愛睏皇后》等遊戲中鼓勵長者社會參與與認知思考。青年志工與長者並肩完成任務、討論答題，在自然交流中形塑跨世代間的情感連結。課程前後測與回饋顯示，長者在健康知識、行為意願與社交參與均有顯著提升，青年志工也在方案帶領、文化理解與反思能力上獲益良多。

教學暨學習資源中心張麗芬主任帶領慈大青年志工與馬來西亞當地長者進行桌遊互動。

今年更強調「大手牽小手」的培力精神。即使慈大學生返台後，檳城青年志工仍能自主推動健康促進方案，並於2025年9月成功舉辦兩場社區健康活動，持續守護長者健康！

從台灣到馬來西亞，慈濟大學「希望教育共學」團隊將專業轉化為行動，讓青年在服務中陪伴理解長者，善盡社會責任，長者則以人生智慧回饋青年。這份跨世代共學的力量，讓慈大在競賽中獲得肯定，也期望未來能推廣至更多地區，成為社會和諧的典範。

慈大志工帶著馬來西亞青年志工進行實體培訓，以達「大手牽小手」的培力方案。

（撰文/照片：張麗芬主任/教資中心服務學習組）