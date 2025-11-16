慈大拜訪馬來西亞名校 深化醫學教育與科研合作

慈大師長拜訪馬來亞大學，深化交流。

慈濟大學為加強與馬來西亞大學的學術交流及跨國合作，由戴昌賢資深副校長率領跨領域教師代表團，11月11日啟程前往馬來亞大學（University of Malaya, UM）及博特拉大學（University Putra Malaysia, UPM）進行深度交流，盼能在醫學教育、研究與人才培育上建立長期的合作關係。

慈濟大學拜訪馬來西亞頂尖學府。

慈濟大學團隊成員包括醫學檢驗生物技術學系蘇伯琦主任、醫學系楊子慶助理教授與全球事務處郭又銘全球長。博特拉大學端由醫學與健康科學學院副院長 Professor Dr. Rukman Awang Hamat、Profesor Ts. Dr. Cheah Yoke Kqueen，以及生物醫學科學系主任 Professor Dr. Ling King Hwa、人類解剖學系主任 Professor Dr. Cheah Pike See 等師長出席接待。

慈大師長體驗馬來西亞博特拉大學準備的衛教小遊戲。

UPM師長對慈濟大學在模擬醫學教學、斑馬魚研究平台與實驗動物中心等資源表達高度興趣，並期盼早日到慈濟大學進行實地參訪。郭又銘全球長亦邀請UPM 教授們參與明年慈濟醫學年會與 TCASB 研討會，與國內外專家共同交流生物醫學最新研究成果。隨後，慈大團隊參觀 UPM 人類解剖學博物館（Human Anatomy Museum）及附屬醫院（HSAAS）。在 Professor Dr. Cheah Pike See 的講解下，了解博物館如何結合產業、運用模型與展件推動健康教育，並帶領醫學生深入社區，進行科普與公共衛教，為慈濟大學未來相關發展帶來新的啟發。

馬來西亞博特拉大學人類解剖學系主任 Professor Dr. Cheah Pike See 分享教學與衛教推廣的實務。

當天下午，慈大師長亦前往馬來亞大學（University of Malaya, UM）熱帶傳染病研究與教育中心TIDREC（Tropical Infectious Diseases Research & Education Centre）參訪，由Dr. Lucas Low Van Lun 接待並引導參觀實驗室，兩校師長針對雙方的研究主題進行交流，未來也將針對傳統中草藥藥物抗病毒及細菌研究及抗體開發進行跨國合作。同時，雙方也針對兩校的雙聯課程進行討論。

師長於 TIDREC 蜱蟲細胞庫中，透過顯微鏡觀察蜱蟲細胞，近距離了解熱帶病媒相關研究。

TIDREC 長期聚焦登革熱重症、腸病毒 71 型等熱帶傳染病之檢測與研究，是馬來西亞重要的國家級研究中心，也是國際公認的熱帶傳染病示範基地，更是馬來西亞首座獲全面認證的生物安全二級與三級（BSL-2／BSL-3）實驗室，館內還設有亞太地區重要的蜱蟲細胞庫（全球僅四處）。

參訪 Dr. Lucas Low Van Lun 實驗室的螞蟻養殖角落，並交流相關研究。

慈濟大學戴昌賢資深副校長表示，此次透過與馬來西亞頂尖學府的實地拜訪，雙方就教師與學生交流、研究合作、共同申請國際科研計畫等多項合作面向交換意見。期盼未來能與 UPM、UM 共同推動更緊密的合作，在醫學教育、公共衛生與生物科學領域促成更多國際連結，並為培育具全球視野的專業人才、回應社區與國際健康需求共同努力。

雙方師長針對教學及研究經驗互相交流。

撰文/照片：葉延盈