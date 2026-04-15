慈大推動青幼共學 攜手幼兒園打造「小小農夫」

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慈濟大學原住民族學生資源中心與花蓮縣秀林鄉佳民幼兒園合作，辦理「我是小小農夫」食農教育活動，在3月與4月系列課程中，與領學生志工到佳民服務，結合文化學習與農事體驗，大學生與幼兒園小朋友一起學原住民族語，大家在互動中認識蔬菜與太魯閣族生活文化。

原資中心表示，課程設計循序漸進，從歌謠律動、繪本導讀到實作體驗，由大學生透過「蔬菜繪本導讀」，帶領幼兒藉由圖像與故事理解食物來源，同時還融入一些常見野菜的原住民稱呼，像是「龍葵Pjah qulung(太魯閣族語)」、「絲瓜nori(阿美族語)」等強化文化連結，參加的志工包括有原住民族群以及非原住民學生，透過這次活動也能更認識台灣不同族群的文化。

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課程進一步結合花蓮縣野菜學校資源，邀請保種人員進入校園，東方語文學系校友、目前於野菜學校服務的吳彥柔，帶領師生透過觸摸、觀察與嗅聞，提升感官經驗與學習印象，也認識多種原住民族傳統植物與珍貴種子。活動從整理農地開始，進行除草與翻土，幼兒發現蝸牛、雞母蟲與蚯蚓等非常驚喜，保種人員也藉機介紹農地中的共生生態。

現場氣氛活潑，孩子們充滿好奇，在實作環節中，學員分組種植龍葵、絲瓜、木鱉果、樹豆及輪胎苦瓜等作物，學習搭設瓜架及使用農具，大家一同完成小小農地的種植。幼兒園的小朋友樂當小小農夫，並從照顧植物中，培養責任心與環境關懷。大學生也從過程中，有不同的收穫，物治系三年級學生李廖沛喻分享：「以前在部落也會跟阿嬤一起在菜園耕作，這次學到阿美族語的絲瓜叫nori，還有樹豆、秋葵的種植方式，收穫很多。」

原資中心於活動前即規劃完整培訓機制，包含志工培訓課程、教案設計與行前驗收，確保學生熟悉教學流程與內容。參與本次活動的社工系蘇同學表示：「這次的教學內容對我來說其實是陌生的，但也因為這樣，讓我有機會接觸不同的領域與學習方式。在帶領孩子的過程中，我也重新認識了食物與文化之間的關係，收穫很多。」

佳民幼兒園教師許慧娟表示，透過主題教學結合戶外實作，讓孩子走出教室與大學生共同學習，有助於加深學習印象。慈大原資中心也藉由這次青幼共學活動，讓大家貼近土地，親近部落，並透過實際與幼兒的互動，學習教學與陪伴的技巧。

野菜學校《我是小小農夫》

撰文、攝影／慈濟大學