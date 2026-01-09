慈大推動「AI世代 職得探索」 獲教育部肯定職涯培力

結合慈濟志業與校友資源，提供學生多元的職場見習機會。

隨著AI人工智慧技術與職場環境的高速變遷，慈濟大學生涯發展中心推動115年「AI世代職得探索」計畫，並榮獲教育部青年發展署「115年度職涯輔導計畫—全校類」補助新臺幣110萬元。生涯發展中心表示，此次計畫結合學系特色，協助學生於AI浪潮中掌握核心職能，以「永續、健康、人文」三大發展主軸，建構跨域學習與職涯導向學習環境。

跨文化的活動，增加學生國際移動力和文化敏感度。

過去普遍將職涯輔導視為畢業前求職輔導，113學年慈大職涯輔導單位由學務處「職涯發展及就業輔導組」改為「生涯發展中心」，生涯發展中心主任謝麗華表示，中心希望協助學生從大一開始逐步累積實務經驗，提升職場適應力與未來競爭力，從「自我探索、職涯規劃、職場體驗到就業銜接」建構完整的職涯輔導生態系，包括舉辦自我覺察工作坊、辦理跨領域職涯講座、企業參訪、校友職涯分享等，針對大四學生，輔以履歷撰寫、模擬面試、就業媒合、職場見習成果分享等活動，強化職場準備。

每年舉辦就業博覽會，提供平台求職平台給畢業生。

「AI世代職得探索」計畫結合各學院特色，推出多項融入式課程。例如，智慧永續管理學院舉辦「AI時代管理職業創新工作坊」，引導學生運用生成式AI優化管理決策，並結合地方創生議題，讓學生在社區實踐中運用AI進行品牌設計與Podcast製作。人文傳播暨社會科學院，於傳播學系引進資深業師指導專業Slog拍攝與AI影像編輯，將學生轉化為專業製作團隊，直接對接校內外單位的影像需求。護理學院學生開設「跨文化護理」課程，培養具備全球視野與文化敏感度的專業人才。

慈濟大學原住民族學生佔比約16%，該計畫特別強化原住民族學生資源中心與生涯發展中心的合作，開發文化導向的職涯培力活動，並針對原住民與弱勢學生提供補助支持，此外學校充分運用慈濟志業，結合慈濟基金會、醫療志業、人文志業及慈濟全球海外據點，提供學生多元的職場見習機會。

生涯發展中心舉辦工作坊，讓同學看見自己的亮點特質。

生涯發展中心表示這次獲得教育部補助，不僅是肯定慈濟大學在職涯輔導上的成效，也是對學校長期投入青年培力與社會關懷的高度支持。該計畫特別強調「服務學習結合職場見習」，引導學生於真實場域中培養溝通協作、問題解決與專案執行能力，實踐慈濟「以人為本、悲智合一」的教育理念，未來，慈大將持續深化產學與跨界合作，拓展國內外職場見習與多元學習機會，培育兼具專業實力、人文素養與國際視野的青年人才。

