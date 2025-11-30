慈大校慶園遊會 學子挽袖建檔助人
慈濟大學舉辦校慶園遊會，慶祝的同時也呼籲師生一起做好事，慈濟骨髓幹細胞中心，現場設攤，推廣驗血建檔，用有趣的方式，宣導正確知識。
挽起袖管，抽取10C.C.血液，完成骨隨資料庫的驗血建檔。慈大四年級的劉同學，把握校慶機會，為挽救生命留下希望。慈濟大學資管系四年級 劉同學：「就感覺能幫助到人是很好的。」
慈濟大學慈青社在募捐行動中，也身體力行，從自己做起。慈濟大學服務產業管理學士學位學程二年級 楊同學：「想要多幫助別人 可以造福別人。」
慈濟大學醫管系二年級 高同學：「很歡喜 因為有人願意去捐贈，我剛剛在門口募的時候，很多人都不太願意，因為有的人是怕打針。」
「你要再抽 抽到配對成功。」
骨髓配對成功的機率約有十萬分之一，透過桌遊模擬那難得的剛好相遇，搭配AR與VR虛擬實境體驗，讓更多人理解配對的不容易與捐贈意義。慈濟志工 陳慕湘：「骨捐就是希望募到年輕孩子，他們的周邊血幹細胞，能夠健康又有活力，成為我們最幸福的捐者。」
慈濟骨髓幹細胞中心組長 張筑聿：「 更多的年輕人 讓他們來重視，台灣骨髓庫存在的重要性跟意義，並且可以思考自己可以做更多，在不影響健康的情形之下，可以付出一些救人的機會。」
每多一個人響應，就多一分配對成功的希望。
更多 大愛新聞 報導：
六甲國小120周年校慶 環保共知共行
聚善馳援助光復 公益市集募愛植福田
其他人也在看
香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資 藝人怒轟：比乞丐還可憐
香港大埔宏福苑五級大火，燒毀許多居民的家園，上千名災民無家可歸，政府和民間力量合力協助提供安置住所和生活所需，大量物資湧入附近街坊供災民和救難人員索取。怎料竟傳出有人趁火打劫，讓投入物資站當志工的藝人痛批：「比乞丐還可憐！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高齡者有8.7%仍在做志工 研議提高商業保險年齡限制
（中央社記者曾以寧台北28日電）國內65歲以上高齡人口有8.7%仍在做志工，總數超過39萬人。為讓服務時安全更有保障，衛福部次長呂建德今天表示，已與金管會研議，將商業保險的志工投保年齡提高至80歲。中央社 ・ 1 天前
暖! 高雄男錢包不見 台中警霸氣掏1000元助返家
中部中心／張喬羿、林韋志高雄有民眾開車到台中，結果在超商購物時，錢包掉了，前往警局求助，案件處理告一段落後，員警發現，車主滿臉愁容，一問才知道，他沒辦網銀，身上沒現金，員警聽了，霸氣直接掏出1000元無償贊助，還說如果真的想還錢，就捐給弱勢團體吧！警車亮著警示燈，緩緩開回警局前，但下車的一男一女，不是嫌犯，只是普通老百姓。原來，這對情侶，從高雄開車到台中找朋友，沒想到，回程在便利商店，錢包搞丟了，趕緊報警求助。暖! 高雄男錢包不見 台中警霸氣掏1000元助返家（圖／翻攝畫面）調閱監視器發現，錢包被一名身穿保全外套的男子撿走，後續需要比對、追查、聯絡、做筆錄，一番折騰後，縱使知道錢包去向，這位民眾，還是一臉愁容。兩人身上沒多帶現金，又都沒辦網銀，身無分文，連加油都成難題，怎麼回高雄家？人生低潮處，來了一股暖流。暖心警掏1千元助民眾返家 曾榮獲好人好事楷模（圖／民視新聞）暖警出手了，自掏腰包，相挺1000元，小錢藏著大愛，這名27歲陳姓員警，已經在警界服務6年多，剛調職到新轄區，霸氣助人，也曾榮獲好人好事楷模。派出所上演人情味戲碼，當事人平安返家後，臉書發文感謝，大讚他在寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。原文出處：高雄情侶錢包不見回不了家 台中警霸氣掏１千元助返家 更多民視新聞報導台中8旬翁卡車陣動彈不得 英勇男奮不顧身衝車道援助民生小確幸！減稅大紅包來了 明年免稅門檻出爐、696萬戶受惠徐春鶯遭羈押！白竟批迫害中配 賴清德：若違法國家須依法處置民視影音 ・ 1 天前
捐血送牛排券！ 現場備薑母鴨 7百民眾挽袖救血荒
台中市 / 綜合報導 國內血液庫存量告急，為鼓勵大家踴躍挽袖捐血，在台中有民間團體辦捐血活動，為了吸引人潮推出捐血250CC送知名餐廳牛排券1客、500CC2客，還準備熱騰騰的薑母鴨，讓捐完血的民眾補身體，光是上午就有近700位民眾替血庫挹注熱血，雖然牛排券相當吸引人，不過也要提醒民眾要評估身體狀況，別捐出超過負荷的血量。 排隊人潮從捐血車門外繞了一大圈，到了廣場前也是滿滿人潮，天氣冷颼颼，民眾穿著厚重的外套吹著寒風也要排隊捐血，因為只要捐血250CC就可以領到一張連鎖餐廳的牛排券，民眾說：「為了牛排券，因為這個贈品滿吸引人的，(我們來這裡排多久)，大概半個鐘頭，因為他贈品的關係，意料之中。」為了牛排券不少民眾一大早就來排隊，光是上午就有7百多人陸續來捐血，民眾排排坐捲起衣袖捐血，結束後外面還準備熱呼呼的薑母鴨給民眾補補身體，民間團體說：「捐完血給你們補充體力。」這裡是台中西屯的中港捐血室，隨著血庫存量持續走低，台中有民間機構率先挺身而出，聯合多家企業與公益單位舉辦捐血活動還祭出超高回饋。捐血250CC送知名餐廳牛排券一客、500CC送牛排券兩客，甚至還有摸彩活動，台中市恆大獅子會說：「所以我們這一次的贈品就是有牛排，讓民眾可以來響應我們捐血活動。」雖然捐血送牛排券相當吸引人，不過民眾還是得評估自己身體狀況，別為了牛排捐出無法負荷的血量影響健康。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 4 小時前
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 1 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 16 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 17 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 21 小時前
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
即時中心／林韋慈報導19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。民視 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 17 小時前