慈大校慶園遊會 學子挽袖建檔助人

慈濟大學舉辦校慶園遊會，慶祝的同時也呼籲師生一起做好事，慈濟骨髓幹細胞中心，現場設攤，推廣驗血建檔，用有趣的方式，宣導正確知識。

挽起袖管，抽取10C.C.血液，完成骨隨資料庫的驗血建檔。慈大四年級的劉同學，把握校慶機會，為挽救生命留下希望。慈濟大學資管系四年級 劉同學：「就感覺能幫助到人是很好的。」

慈濟大學慈青社在募捐行動中，也身體力行，從自己做起。慈濟大學服務產業管理學士學位學程二年級 楊同學：「想要多幫助別人 可以造福別人。」

慈濟大學醫管系二年級 高同學：「很歡喜 因為有人願意去捐贈，我剛剛在門口募的時候，很多人都不太願意，因為有的人是怕打針。」

「你要再抽 抽到配對成功。」

骨髓配對成功的機率約有十萬分之一，透過桌遊模擬那難得的剛好相遇，搭配AR與VR虛擬實境體驗，讓更多人理解配對的不容易與捐贈意義。慈濟志工 陳慕湘：「骨捐就是希望募到年輕孩子，他們的周邊血幹細胞，能夠健康又有活力，成為我們最幸福的捐者。」

慈濟骨髓幹細胞中心組長 張筑聿：「 更多的年輕人 讓他們來重視，台灣骨髓庫存在的重要性跟意義，並且可以思考自己可以做更多，在不影響健康的情形之下，可以付出一些救人的機會。」

每多一個人響應，就多一分配對成功的希望。

