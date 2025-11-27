慈大校慶文化之夜 為愛而唱以歌傳情

Tusasaus‧原音社帶來古謠傳唱

慈濟大學演藝廳在燈光亮起的瞬間，彷彿被注入了溫度與生命力。由原住民族學生資源中心攜手衛生保健組及課外活動指導組共同舉辦的「為愛而唱・以歌傳情，守護無限」校慶文化之夜，以音樂為橋，將原住民族文化、校園社群情感與公共衛生教育巧妙融合，帶來一場兼具藝術性、文化深度與教育價值的文化盛宴。

活動由花蓮在地 Hulalala 辣舞團 震撼開場。團隊以爆發力十足的舞蹈、整齊劃一的節奏與精準舞台張力，瞬間點燃全場氣氛。團員中更包括慈大 110 級兒家系校友蔡念凡，熟悉的面孔在校慶舞台上亮相，為晚會揭開熱烈序幕。隨後，學生社團 Tusasaus 原音社 以厚實沉穩的古調吟唱，，將族語之美帶入校園空間，歌聲中蘊含的情感與文化底蘊讓人沉浸其中；緊接著 Hohiyoung 歌舞社 ，以活力四射的舞蹈作品展現青春姿態，帶動全場情緒，讓學生的創造力再次成為舞台上的亮點。

Hohiyoung歌舞社帶來精彩的舞蹈演出

來自吉安鄉娜荳蘭部落、由一群 55 歲以上婦女所組成的 巴拉舫舞團，以溫暖而帶喜氣的〈歡樂年年舞曲〉為慈大獻上祝福。媽媽們自然、真摯的舞姿散發濃濃人情味，以生活化的肢體語彙呈現部落文化的柔軟與力量，讓現場觀眾報以熱烈掌聲。

來自吉安鄉娜荳蘭部落的婦女團，帶來歡樂年年慶祝慈大31周年生日快樂

晚會的亮點之一，是金曲獎最佳原住民語歌手 舞思愛 的精彩演出。她以多首兼具深情與節奏感的作品征服全場，搭配原民嬌娃的舞蹈演出，使整體舞台呈現極具震撼力。觀眾的尖叫與掌聲不斷，，充分展現舞台魅力與歌唱實力。活動最後由花蓮在地的 DJ NICKY 帶來金曲串燒，讓慈大演藝廳瞬間成一場大型音樂派對。外籍學生 Farooq Azam 形容：「整場表演充滿文化體驗與能量，甚至讓人起雞皮疙瘩！」

金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛的精彩演唱

除了精彩節目，活動也結合衛生保健組進行 愛滋病防治衛教，透過輕鬆互動的方式提升學生對性健康的正確認識並破除迷思，強化校園健康意識。護理系李承珍老師表示：「愛滋在台灣已40年，雖然醫療上已能控制病情，但仍存在社會污名。透過原住民族文化與衛教結合，不論以歌聲或舞蹈呈現，都非常感動。」

「為愛而唱」不僅是一場演出，更是一次讓歌聲、文化、教育交會的美好時刻。整場活動展現慈濟大學原住民族文化之美與多元教育的力量，在促進校園社群交流的同時，也讓學生從藝術與文化中理解公共衛生的重要性。醫管系助理林家瑀說：「每個表演都非常精采，尤其舞思愛演唱〈日出東方〉時，即使聽不懂族語，也能被情感深深打動。」慈濟大學感謝所有表演者與觀眾共同參與，讓慈大校慶活動再添一段溫暖而難忘的記憶。

慈濟大學31週年校慶文化之夜

(撰文、攝影：慈濟大學原住民族學生資源中心)