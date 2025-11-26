慈大校慶 青銀共融展現滿滿活力

慈濟大學校慶活動，掌旗官由五專部學生獨挑大樑，共有三十二支隊伍浩蕩進場。(慈濟大學提供)

記者林中行／花蓮報導

慈濟大學二十六日舉行三十一週年校慶活動，以「人文薈萃育英才 智慧同心創未來」為主題。校長劉怡均表示，三十一歲的慈濟大學正值壯年，感恩有慈懿會做後盾，有校友會攜手成長，相信未來會更加亮眼。

儘管氣溫驟降，依然無法阻擋開幕典禮進場的滿滿熱情，儀隊和掌旗官由五專部學生獨挑大樑，共有三十二支隊伍浩蕩進場，包括校友會、各院系科師生代表、教職員、樂齡大學、第三人生大學、慈誠懿德會爸爸媽媽等。

慈濟大學正值壯年，有慈懿會做後盾及校友會攜手成長，未來發展更加亮眼。(慈濟大學提供)

慈濟大學表示，運動場上不論是田徑競賽、一千五百公尺大隊接力、拔河或二十人二十一腳趣味競賽等，都能看到師生、教職員和慈懿會爸媽全力投入，加油聲不斷，積極備戰、爭取勝利的同時，也不忘展現運動家精神，以及青銀共融、互敬互愛的和樂氣氛。

另外，場邊還有六十個各式攤位，像學士後中醫學系作的紫雲膏、國際學生聯誼會的馬來西亞風味炒粿條、印尼傳統早餐烤吐司、太魯閣族原民風的樹豆脆球等，更有十九家花蓮小農參與校慶擺攤。

慈濟大學指出，校慶慶祝大會上頒發獎項包括服務滿三十、二十、十年的教職員，以及講座教授、特聘教授、優秀青年、研究卓越獎、研究優良獎、論文獎、教師研究成果獎勵等，彰顯並肯定師生在教學、研究、服務與行政等面向的優異成果。

另外，德宇師父表示，證嚴上人在培育在地醫護人才同時，也逐步建構完整的慈濟教育體系，讓教職同仁能無後顧之憂。多年來，慈濟大學畢業校友在社會各界備受肯定，都來自於教師的用心教導與慈懿會爸媽的陪伴。期盼慈大能持續成長茁壯、利益人群，為社會培育更多良善的力量。