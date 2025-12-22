慈大榮獲「原住民族學生資源中心績優大專院校」肯定

教育部今天舉辦114年全國大專校院原住民族學生資源中心主管聯席會議暨績優學校及人員頒獎典禮，慈濟大學原住民族學生資源中心多年深耕原住民族學生輔導與文化推廣的努力，榮獲114年績優學校，中心同仁冉少文並獲得「績優專任人員」，慈大原資中心從學業、生活、職涯、文化等全方位支持為原住民族學生，打造安心就學的環境，讓學生感受到「家的支持」。

1989年起慈濟護專成立，希望幫助花東醫療資源缺乏及護理人力不足的問題，同時照顧原住民少女就學就業，從1996年起獨立招收原住民族護理專班，學雜費，住宿費全額補助外，還有零用金等，讓學生學習，就業沒有後顧之憂。兩校合併後，原資中心量能更上一層樓。學務長牛江山表示，目前校內共有804位原住民學生，涵蓋12個族群，佔全校人數六分之一，是原住民學生人數最多的私立大學。為了照顧學生，學校在3個校區均設有「原住民族學生資源中心」，透過個別關懷與追蹤，有效掌握學生在學狀況，學校鼓勵並補助原住民生參與國際服務學習，讓學生與世界接軌。並舉辦各種原住民族相關課程和活動，除了讓學生深化族群認同外，更在校園中推動全民原教。

慈濟大學現在有四大原民社團，包括:TAKUBUWAN原民社、TUSASAUS原‧音社、原住民族青年服務社及Hohiyoung歌舞社展現多元風貌，社團成績屢獲全國性肯定。例如，TAKUBUWAN原民社在全國社團評鑑中獲「甲等」與「佳作」，Hohiyoung歌舞社更於2025年太平洋南島聯合豐年節舞競賽中榮獲優選。

獲得「績優專任人員」冉少文同仁來自花蓮銅門部落，也是慈大校友，在原資中心工作超過五年，他透過與學生互動，陪伴每一位學生走過求學歷程，讓原民學生「不只被照顧，更能成長」。冉少文表示，原資中心對原住民學生來說是很重要的存在，大家一起在學校為來自全國各地的原住民生形塑一個像家的空間，也希望繼續陪伴學生找到自己的方向，走出自己的路。

慈大原住民族學生資源中心表示，獲獎是肯定也是重要里程碑，將持續幫助原住民學生在生活和學習上有保障，確保經濟因素不影響學生的學習，在校內推廣原住民文化，打造慈大成為友善共融、多元理解的校園。

撰文、攝影／慈濟大學