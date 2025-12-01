慈大模擬手術啟用 人品典範無聲說法

慈濟大學模擬醫學中心，今天開始一連四天，有醫學生模擬手術課程，上午特地舉行無語良師啟用典禮。醫學系五年級的學生，將在無語良師身上，練習精進各項術式，也學習到醫學人文。

莊嚴持經念誦，是告別也是祝福，無語良師此生最後的心願就要圓滿。「問訊。」

慈濟大學醫學系五年級模擬手術教學，為期四天的課程，一共有8位無語良師捨身奉獻。慈濟大學副校長｜陳宗鷹：「(無語良師)他不只是奉獻他的身體，在我們專業的學習，他的人生故事，也都是我們人生的典範，也希望我們的醫學生能夠用心地學習，最後還是非常感恩無語良師的家屬們，今天能夠成就這樣的心願，讓我們的老師(無語良師)，能夠成為我們醫學生的老師。」

廣告 廣告

跟隨父母腳步，走入慈濟，投身教育現場，喜歡多肉植物的邱丞憶，也期許自己也能像它們一樣，不論遭遇什麼困難，都能擁有再生的力量。無語良師的家屬邱啟勝：「因為這個無常 ，也讓他有這樣子一個信念 ，來做為一個大體老師，像今天這樣子的場面 真的非常莊嚴。」

另一位生命典範，無語良師李宗祐，只要是對的事情，總是毫不猶豫去實踐，走到生命最後，依舊保持這分善良。無語良師的家屬廖鴻雯：「希望他們(醫學生)可以好好利用，他的這分愛 然後做好這一次的教學，然後學到更多 ，未來當他們執業的時候，如果有一天還有緣分可以遇到的話，那也是一種緣分的延續。」

「感恩老師生育之恩。」

更多 大愛新聞 報導：

京都食堂愛心餐 青年志工共造福

早安慈濟情│尼泊爾希望菇坊 學習種菇改善生計

