慈大模擬手術圓滿 恭送8位無語良師

慈濟大學模擬醫學中心，圓滿四天模擬手術課程，今天上午送別8名無語良師。其中一位無語良師、涂茂興，是慈濟在高雄的第一顆種子，也是早期將慈濟、拓展到西部的重要開路人之一。

「恭請師父引禮。」

聲聲佛號，化做祝福，慈濟大學醫學系五年級，模擬手術課程圓滿，醫學生與家屬，送別無語良師。「獻花 獻感恩卡。」

無語良師涂茂興，是慈濟在高雄的第一顆種子，受證委員號64號，他也是慈濟早期在西部發展，重要的開路人之一，生命最終，同樣要實踐這條菩薩道。涂茂興的家屬｜涂善惟：「他覺得如果可以，再用他的身體多做出一些貢獻，即使他現在是已經無法行動了，他非常樂意再為慈濟盡一分心力。」

「好的事情 就要做，只要是好的 做就對了。」

做環保、愛慈濟，是蕭火輪一生的足跡，面對疾苦，他依然堅持立下成為無語良師的宏願，發揮生命最後的良能。蕭火輪的家屬｜張松福：「爸爸 他從事慈濟以來，他都很注重環保，而且也很聽上人的話，就是想把 化無用為大用。」

「最粗的地方 ，最前面的最粗地方，我們畫一個圓。」

為期四天的課程，醫學生反覆練習術式，不只要回報老師的大愛奉獻，更期望未來可以幫助更多的患者。慈濟大學醫學系五年級學生｜余映侖：「大體老師的大捨大愛，讓我們有這樣的機會，可以透過實際的操作，然後來學習並且精進自己的技術，未來在臨床上，如果遇到同樣的狀況的話，那我們也可以多一分安心，也多一分信心。」

王 胤慈濟大學醫學系五年級學生｜王同學：「對老師而言 ，這是他這生最後一個心願，那對家屬而言 ，今天也是他們的最後一面，但是對我們來說 是一個開始，因為這是我們的第一次，也是對我們來說很重要的一次學習。」

「全體向無語良師行最敬禮，問訊 送靈。」

