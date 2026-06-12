慈大模擬手術落幕 感恩送別無語良師

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慈濟大學模擬醫學中心4天模擬手術課程圓滿落幕，12日上午，校方、家屬及台灣脊椎微創內視鏡醫學會、國防部軍醫局等醫師，在靜思精舍法師引領下、感恩送別8位無語良師，向無私奉獻醫學教育的大愛精神致敬。

「南無本師釋迦牟尼佛。」

清晨雨歇，雲海繚繞山嵐，4天的模擬手術課程結束，醫師們懷抱感恩與祝福，和家屬陪伴無語良師走完人生最後一程。 「獻花 獻感恩卡。」

活到老、學到老，郭陳雲生前便已發願要將生命發揮最大價值。

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郭陳雲家屬郭芬敏：「媽媽在20幾年前，她就已經響應上人推動的，這個大體捐贈 化無用為大用，就是很期許說 我們的醫生們，能夠藉著這個模擬手術的練習，讓他們的醫術更精湛，那造福更多的病人。」

從守護乘客平安到成為無語良師，張冠儀曾榮獲優良客運司機殊榮。面對病苦考驗，她選擇將這分愛延續。

張冠儀家屬謝淳澐：「我們要不要就在慈濟成就這個大願，她就說好 她希望這個肉體，走的時候 奉獻給醫學的學生，有經驗 上手之後，實際上 在面對活人的時候，不會那麼地恐懼跟害怕。」

「往9點鐘 6點鐘 到3點鐘。」

反覆練習、精進術式，是對無語良師最深的感恩，也邀請國外醫師參與，體會慈濟人文的意涵。

亞東醫院創傷科醫師吳蒨：「很感謝老師她的家人跟她，都很願意奉獻自己，對於未來醫學的進步，我們臨床上的努力，以及未來可以拯救更多生命，都奉獻了一分心力。」

美國聯邦軍醫大學外科副教授Kirby Robert Gross：「我們擁有非常熱情的學員，他們本身已具備，優秀的外科技術能力，能夠將創傷醫學相關技能，帶給這裡的學員，對我而言尤其有意義，對於無語良師的奉獻，讓我印象深刻 也非常欣慰。」

心中不捨化作無聲祝福，照亮醫者未來行醫路。

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