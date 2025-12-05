慈大模擬手術 八位老師成就醫學生關鍵一大步

慈濟大學於12月1日到4日舉辦醫學生模擬手術教學課程，並於5日舉辦送靈典禮，由精舍師父引禮，慈大副校長陳宗鷹，醫學系副主任郭昶志，以及慈濟醫院醫師，醫學生及家屬們，送別八位無語良師--邱丞憶、蕭火輪、林文鋒、李宗祐、高國桐、林輝雄、許春年、涂茂興。

八位老師生前有的職業是老師，春風化雨無數，有的在各行各業工作崗位做出貢獻，還有是慈濟志工長期服務人群。感恩追思典禮上醫學院副院長張凱誌致詞：「老師的人生是一本教科書，他們的身體是醫學生的教室，模擬課程是他們給學生的最後一堂課，期盼學生謹記教誨，視病猶親，成為良醫。」張凱誌副院長頒發感恩紀念牌給每一位家屬。

這幾天的課程涵蓋醫學生臨床基礎術式與醫師進階課程，在臨床基礎術式上有基本縫合、靜脈及腹腔引流、氣管插管、胸管置入等，從前測、練習到後測進行扎實的學習，對首次在真實人體操作的醫學系五年級學生而言，這是在模型教具上無法取代的真實經驗。

醫學生王瓈胤說：「成為無語良師是他們最後的心願，卻是我們最重要的開始，感恩老師奉獻身體讓我們可以反覆練習，未來面對病人會更有自信。」醫學生余映侖說：「透過實際操作精進自己的技術，會有更多信心、安心，沈穩和勇氣，無語良師也讓我明白生命的結束不只是離去，還包含愛與想念。」

雖然不捨，老師的家人卻還是鼓勵學生：「加油，好好練習。」醫學生以〈菩薩的化身〉向無語良師致敬，感恩他們成就醫學教育。

無語良師塗茂興是慈濟志業早期在西部的重要推動者，其女兒涂善惟回憶，小時候跟著父親奔走南台灣各地，「那時以為是郊遊，長大才知道原來是在訪貧。」她分享，父親小時候因經濟無法繼續求學，為了圓夢在50歲取得大學學歷、60歲再攻讀碩士，他始終以行動實踐願望，對於捐贈大體，父親更是毫不猶豫認同，他曾說：「希望身體在最後仍能再做一點貢獻。」

無語良師塗茂興是慈濟志業早期在西部的開路人之一

靜思精舍德宇師父開示，無語良師將身體化無用為大用，成為醫學生和醫師生命中的貴人，他們大捨、大勇精神，將會培育出兼具醫術與醫德的良醫，啟發社會更多愛與善的循環。

撰文／李家萓、葉秀品；攝影／張進和