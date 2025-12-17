慈大歲末祝福 演繹展現光復救災行動

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，慈濟大學的師生，在災後的教師節連假，投入災區幫忙，不只到受災鄉親家裡清除淤泥，更進駐醫療站協助鄉親看診、提供物理治療等服務。在學校的歲末祝福上，師生分享這段見苦知福的歷程，也展現慈濟人文教育的實踐。

「苦既拔已復說法。」

無量義經的精神，不只在慈濟大學的歲末祝福，用肢體呈現。

在光復災區，慈大師生也將經文的精神，徹底落實。就讀護理科的鄭雅竹，7度到光復當志工，除了幫忙清除淤泥，也到醫療站奉獻良能，照護患者。

慈濟大學護理科學生 鄭雅竹：「那個診所跟藥局，如果沒有第一時間把它清理好，那些長輩們可能就是如果拿個藥，或是處方箋都要跑到很遠，然後就覺得做一天好像不夠，我可能之後還可以再多更付出。」

其實除了鄭雅竹，慈大有將近700位師生，曾經投入光復災區志工服務，對從事護理教學的江錦玲來說，這段看似付出的過程，也是難得的學習機會。

慈濟大學護理學系助理教授 江錦玲：「我自己個人在急診室8年，但是我發現，它學到的東西，超過我在急診室的，因為很多很多，包括藥物，包括一些醫材，在那個現場都沒有，我們都要臨機應變。」

回顧光復洪災，慈大不同系所的學生，各自發揮所學，在災區做出貢獻，每位付出的同學，都是超人。

靜思精舍 德修法師：「所謂的超人，是指能夠為了這個世間更美好，為了這個世間更平安，願意超越自己，突破自己的那一個人，所以希望在座的每一位同學，能夠做一個超越自己，突破自己的那一個超人。」

帶著師長的勉勵，學生們存善念、發好願，一同為天下祈福。

