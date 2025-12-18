慈大歲末祝福 肯定師生付諸行動 發揮愛的力量
2025年天災頻傳，全球各地不斷遭受極端氣候影響，像是熱帶氣旋侵襲、豪雨成災、乾旱、地震到樺加沙颱風侵襲、重創花蓮光復，以及俄烏戰爭、以巴衝突的人禍，至今仍未停歇。十二月十七日，慈濟大學在建國校區舉辦2025歲末祝福，師生從靜思精舍德宇、德修法師手中，接過福慧紅包，歡喜之情溢於言表，更深刻體會平安就是福。
提到2025年最印象深刻的一幕，不少學生直說就是九月底的樺加沙颱風，進而催生出各地蜂擁至花蓮光復支援的鏟子超人。慈大護理學系助理教授江錦玲分享，踩在被泥濘覆蓋的馬路，看到屋裡滿是泥沙和損壞家具，師生不但化身鏟子超人，投入清掃第一線，慈大各系所師生也發揮專業能力，協助醫療現場或後勤補給支援。江錦玲說：「我們無法掌握水勢的流向，但我們能決定心的方向。」
今年歲末祝福主題「莫忘竹筒歲月初心 永誌法脈宗門弘願」，證嚴法師感恩時間的累積，成就了近六十年的慈濟，人人應該把握時間付出，發揮愛的力量，用實際行動回饋社會，證明「臺灣無以為寶，以善以愛為寶。」
福慧紅包印有隨機排序、不重複的靜思語，讓學生覺得很有感。拿到靜思語「多做多得，少做多失」，對護理科五專五年級學生鄭雅竹來說，就是最貼切的驗證。她前後到花蓮光復七次，從鏟子超人、搬物資補給到醫護站檢傷分類，鄭雅竹笑說，醫院實習都沒這麼累，但是，正如證嚴法師說的「有苦的人走不出來，有福的人要走進去」，很慶幸自己沒有缺席，有盡一份心力。護理學系二技二年級學生王家柔表示，因暑期歐洲遊學，意外協助英國、西班牙慈濟人關懷難民、賑災發放，回國後也開始學習西班牙語，非常契合靜思語「不怕一丈走不到，只怕寸步不移。」尤其，能在2025年終，領到福慧紅包，再次獲得證嚴法師的鼓勵，溫暖在心頭。
靜思精舍德修法師表示，光復有難，十方來援，湧入無數鏟子超人。所謂的超人，也就是願突破困難、守護現在、肯超越未來的人，在2025年即將結束的此刻，以馬克．吐溫曾說「人生最重要的兩天，就是你出生的那天，和你明白自己為何出生的那天」為例，希望大家都明白自己為何出生，找到值得投入奉獻一生的選擇。
時間能成就一切，慈大學生善用求學期間，積極付出服務，也獲得社會肯定。師資培育中心－心苗志工隊榮獲114年度教育部青發署「教育業務志願服務獎勵」績優團隊，巴奇克Pajiq希望志工隊榮獲113學年度「教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫」優等獎，還有14名學生（黃子珊、黃翊綺、李家蕙、謝葦親、黃鈺晴、吳惠瑜、吳韻涵、張淇珉、莊牧勲、龔貞文、陳鈺茹、楊沚惠、陳泠予、周芳羽）獲得青學獎，獲獎比例高達45％。服務年資至少連續二年以上，且服務時數累計超過200小時。
其中，師資培育中心－心苗志工隊成立迄今九年多，成員主要為修讀教育學程的師資生，服務內容多元，包括學期間鄰近中學的數位學伴學習扶助，以及寒暑假、國內外實踐史懷哲精神的教育服務方案。巴奇克Pajiq希望志工隊由兒家系學生組成，擁有豐富服務經驗，自2018年起在水源國小推動家庭教育方案，於2021年擴展至萬榮、豐濱、卓溪、長濱、金峰嘉蘭部落及卑南國小。
代表巴奇克Pajiq希望志工隊上台領獎的兒童發展與家庭教育學系三年級學生金唯翊表示，走出教室，接觸部落孩童，才能易地而處，進而感同身受。代表「心苗志工隊」領獎的人類發展與心理學系四年級學生黃嘉男表示，儘管壓力不小，也在服務的過程中不斷摸索，但是，最感動的莫過於小朋友回饋的笑容，也是讓我覺得最有意義、最有價值，也最有成就感。
長期照護科一年級學生 Dana Elyza Dauran（菲律賓籍）表示，第一次參加歲末祝福典禮，能夠領到精舍師父親手給予的福慧紅包，就像珍貴的寶物一樣。就在2025年倒數計時的此刻，師生一起點亮心燈，一起感恩過去、珍惜現在、一起發心立願，展望2026年！
撰文、攝影／慈濟大學
