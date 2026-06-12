慈大無語良師 跨越國界傳遞大愛

慈濟大學模擬手術人文典禮上，來自國外的醫師們一起向家屬致意

慈濟大學六月模擬手術-台灣脊椎微創內視鏡醫學會與國防部軍醫局聯合課程(6月8日至12日)，吸引來自台灣、新加坡、馬來西亞、香港、韓國、美國等地147位醫師參與，在八位無語良師的大愛奉獻下，精進脊椎微創內視鏡手術及外傷救治技術，守護更多生命，今天(12日)慈大舉辦送靈、感恩追思典禮等人文典禮，向無語良師及家屬表達最深的敬意。

慈大舉辦送靈、感恩追思典禮等人文典禮，向無語良師及家屬表達最深的敬意

本次課程八位無語良師，包括林添發老師、邱麗芬老師、游政忠老師、郭陳雲老師、張冠儀老師、陳榮隆老師、張愿采老師及吳秋水老師。

廣告 廣告

97歲往生的無語良師林添發，他出生於嘉義貧困家庭，童年沿街叫賣竹製工具，一次一位長輩買下他所有的貨品，然後告訴他：「回家讀書吧。」讓他立下志願以後也要幫助他人。經濟無憂後，林添發老師還提供獎學金，幫助清寒學子完成學業。74歲時，林添發老師創立弘道大林志工站，帶領志工關懷獨居長者。熱愛學習的他，84歲考上大學、91歲取得碩士學位。看到大體捐贈相關報導後，認為「人離開世間，還能對社會有貢獻，何樂而不為？」

熱愛學習的林添發老師，84歲考上大學、91歲取得碩士學位

張冠儀老師17年前成為819路線客運司機，是當時少數的女性駕駛。同事形容她開車時「穩如泰山」，曾獲「特優路線長」肯定。她在車上準備糖果給學生，遇到家境困難的孩子會主動代墊車資，看到長者上下車不便，也總是第一時間協助，因此被許多乘客親切地稱為「小阿儀」。有乘客更特製公車模型贈予她，以表達多年來的感激。張冠儀老師生前曾表示，身體只是靈魂暫時居住的容器，希望離世後能將身體奉獻給醫學教育，讓醫師與學生累積經驗，幫助更多人。

張冠儀老師，手裡拿的就是乘客感恩他的公車模型

台灣脊椎微創內視鏡醫學會常務理事陳南福醫師表示，因為有模擬手術與無語良師，讓醫師在學習過程中少走許多彎路，縮短摸索時間，進而將所學運用於臨床，幫助病人獲得更好的治療效果。

亞東醫院外傷科的吳蒨醫師說：「課程很難搶。」她在開放報名第一天凌晨就上網登記。此次課程讓她學習到全身性創傷緊急出血處理及止血技術，這些都是救命的手術。吳蒨醫師的祖父吳維揚也是慈濟大學86學年度的無語良師。她表示，自己當時年紀尚小，對祖父印象不深，但家人一直以祖父捐贈大體為榮。她同時感謝八位無語良師的大愛奉獻，幫助他們在臨床上增進技術。

慈濟大學模擬手術人文典禮上，來自國外的醫師們一起向家屬致意

擁有豐富外傷教學經驗的美國聯邦軍醫大學外科副教授Kirby Robert Gross教授，特地參與送靈典禮，向無語良師及家屬表達敬意。他表示，慈濟獨特的人文精神令人感動，因為有無語良師的奉獻，讓醫師與教師在學習和教學上充滿熱忱，而這份影響力也將透過來自世界各地的醫師，傳遞到世界每個角落。

來自香港北區醫院骨科醫師馬俊文表示，最重要的是來學習成為一位「好」醫師，無語良師的付出讓他們學習到要如何尊重病人，並給予好的治療。

感恩追思典禮上，慈大陳宗鷹副校長致贈感恩紀念牌給予家屬，他表示，慈大持續開放模擬手術課程給國內、外醫師參與，希望透過醫術交流與精進，幫助更多病人。典禮最後，全體醫師齊唱〈感恩的心〉，感謝無語良師與家屬的無私奉獻。

醫師獻唱感恩的心

靜思精舍德宇師父開示，生命雖有終點，但大愛慧命長存。這些醫師返回崗位後，將把所學運用在病人身上，影響更多醫療人員與家庭。

(撰文：李家萓，攝影：許榮輝)