慈大生曾洺哲逆轉癱瘓 脊椎電刺激助奇蹟站起

亞洲第一脊髓電刺激術 助癱瘓光速重生，洺哲靠自身站立展現下半身的力量，希望有朝一日他熱愛的籃球能再次投球進籃。(花蓮慈濟醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，在畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓洺哲閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。兩年來，經過花蓮慈濟醫院中西醫合療、脊椎電刺激術治療並積極復健，洺哲於四日在台灣醫療科技展「癱瘓。光速重生」醫療成果發表會上，親自展現他從下身癱瘓到成功站起、拳擊、投球，醫病合作「把以為不可能化為可能」的醫療奇蹟，

慈濟醫院表示，高大而喜歡運動的曾洺哲，曾經是籃球健將，在他就讀護理系即將畢業前半年卻遭遇車禍，受傷後雖意識保持清醒，但被抬上救護車時，腿部已完全失去知覺。

廣告 廣告

到院後馬上由骨科部主任吳文田緊急開刀，為他清除血塊及骨頭碎片避免神經長時間壓迫受損，由於銘哲是第十二胸椎及第一腰椎骨折，屬於最嚴重的脊椎損傷。

慈濟醫院表示，術後洺哲後轉往脊髓損傷神經中心，由神經外科部主任蔡昇宗接手。洺哲還在插管時，中西醫合療就已經搶在黃金治療期介入，在病床上中醫部針灸科主任林郁甯及團隊就開始會診進行針灸，物理治療師吳明勇帶領他做有助神經恢復的各項復健。

傷後洺哲同時接受幹細胞再生療法以及高壓氧，並持續中醫針灸等多元治療方式，原本下肢沒有知覺無法出力的洺哲，經過咬牙認真復健，受傷半年後已經恢復到仍需以輪椅代步，現在已經可以拐杖撐起自己慢慢移動。

每天辛勤復健，洺哲拋開脊損病友有百分之九十需要終生坐輪椅的宿命。(花蓮慈濟醫院提供)

蔡昇宗表示，第一時間醫院為他植入暫時性的脊髓電刺激，加強刺激肌肉收縮，結果一植入洺哲就有明顯的感覺，彷彿能力又再度升級。加上每天復健，洺哲拋開脊損病友有百分之九十需要終生坐輪椅的宿命，從下半身無知覺，到現在不但有力氣自己站立起來，還能不靠輔具獨立行走。

慈濟醫院院長林欣榮表示，花蓮慈院是全世界唯一可以結合細胞療法、中西醫精準治療脊髓損傷的醫院，從洺哲的故事可以看到生命中病苦最苦，但在醫病互信合作下，展現醫療的奇蹟，洺哲努力走出病苦，也從生命走入生命，自己站起來並幫助其他受苦的人。