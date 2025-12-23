慈大研發實力獲肯定 藥物遞送系統獲國家新創獎

首創受損細胞專一性藥物遞送系統 效能提升百倍

慈濟大學研發成果再獲國家級肯定。慈濟大學分子生物暨人類遺傳學系張新侯教授與孫德珊教授，與實驗室連德昇博士及研發團隊，憑藉創新技術「受損細胞專一性新型藥物遞送系統」，於第二十二屆國家新創獎中脫穎而出，榮獲「生技製藥與精準醫療」類別獎項。這也是該團隊繼 2023 年榮獲國科會「未來科技獎」後，再度摘下國家級研發大獎，充分展現慈濟大學在學術創新與產業轉化上的深厚潛力。

廣告 廣告

張新侯、孫德珊教授榮獲「國家新創獎」

靶向機制再進化 精準鎖定「瀕死細胞」

精準醫療已是現代醫學趨勢，然而傳統藥物遞送系統常面臨副作用高或藥物累積不足的困境。張新侯與孫德珊教授團隊所開發的新型遞送系統，突破既有框架，核心優勢在於利用P-選擇素作為受損細胞的共通辨識機制，宛如為藥物裝上導航系統。

該技術在脂質體（Liposome）表面構築特異性靶向分子，能精準捕捉體內的瀕死細胞及其所在組織。經動物模型實驗證實，此技術在肝損傷、腫瘤及過度肥胖三種病症中，可顯著提升藥效達數十倍至一百倍，不僅大幅提高治療成效，更因能降低對正常組織的毒性，有效減少副作用。

慈大團隊獲第22屆國家新創獎肯定

高度客製化平台 打造跨疾病的通用載體

除顯著療效外，該藥物遞送系統更具備高度「模組化」與「通用性」特質：