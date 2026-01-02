慈大穩定財源作後盾 完善就學補助助學子圓夢

慈濟大學現有三個校區

在全球教育環境劇烈變動、少子化衝擊持續加劇的當下，慈濟大學以穩健的辦學體質與前瞻布局，展現令人安心的辦學實力。一所學校體質的好壞，除了註冊率外，財務健全度更是關鍵指標。依據大專校院校務資訊公開平台資料顯示，113學年度全國大專校院可用資金以國立臺灣大學居首，慈濟大學緊追在後，不僅名列全國第二，更高居全臺私立大學之冠。

穩定財源，讓慈大可以提供學生所需的教研資源

在許多學校面臨經營危機時，慈濟大學卻展現出強勁的財務韌性。根據教育部公布大專校院113學年度可用資金，慈濟大學超車坐上私校可用資金之冠寶座。但這份穩定並非偶然，而是因為證嚴上人、全球慈濟人及董事會的大力支持。慈濟大學表示，正因為有穩定的財務撥付與社會善款支持，學校將每一分錢都用在學生身上，不論是硬體設施的更新，或是學術研究的投入，皆無須因外在環境影響而妥協辦學品質。

高中或高職生，皆可進入慈濟大學就讀

慈濟大學秉持「慈悲喜捨」初心，提供「高品質教育」×「低負擔就學」。慈濟大學與慈濟科技大學合併後，設有醫學院、護理學院、生物醫學科學學院、人文傳播暨社會科學院、智慧永續管理學院，涵蓋技職與高教的完整體系，高中生和高職生皆可進入慈濟大學就讀。而學校為了讓每位想求學的學生都能無後顧之憂，提供了完善的補助機制與教育資源。

圖書館新書展示區不僅 展示最新書籍，也首次加入「咖啡輕食服務」

有健康實惠的學生餐廳（每日餐費不到100元），更有100%宿舍提供率。另外，「衣珠專案」強調「生活無憂、學習無慮、職涯無限」，提供五級弱勢/經濟文化不利學生在學期間的全程照顧，透過學業輔導、生活資助以及職涯規劃的引導，幫助學生在生活、學習和職涯方面實現自我價值和成長。慈濟大學正以實際行動，幫助學生實現用教育翻轉人生的理想。

慈大圖書館

在慈大，學生不僅能學到專業技能，更能透過參與服務學習與國際交換，培養出解決問題的韌性與慈悲利他的胸懷。慈濟大學強調，辦學不是為了盈利，而是為了回饋社會並培育人才。慈濟大學歡迎全台與全球各地的學子加入，在這裡，你不需要擔心學費與生活費，只需要專注於探索知識、磨練技能。慈濟大學將陪伴每一位學子，共同見證教育如何開啟生命無限的可能性。

慈大鼓勵學生參與服務學習，學生們不僅學到專業技術，更看見了人們在逆境中仍能微笑

撰文、攝影／慈濟大學