慈大結業師資生蔡涵亘獲教育部實習學生楷模獎

為展現我國師資培育的深厚成果與教育現場持續精進的精神，教育部於 114 年 11 月 7 日舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，由張廖萬堅次長親自頒獎。今年適逢獎項設立二十週年，典禮不僅表揚指導教授與輔導教師的長年付出，也肯定兼具熱情與潛力、為教育注入新能量的實習學生。該獎項象徵教育薪火的世代傳承，亦見證師生在教學歷程中互相啟發、共同成長的教育精神。

慈濟大學師資培育中心結業生蔡涵亘，在實習指導教授許智香副教授的指導下，以「教學有光，溫柔以待」為主題參與本屆競賽，並榮獲 「實習學生楷模獎」 殊榮。蔡涵亘畢業於慈濟大學護理學系，於 112 學年度修畢「中等學校健康與體育領域健康教育專長與健康與護理科」課程，113 學年度第一學期於花蓮縣花崗國中完成教育實習，114 學年度隨即考取正式教師，現服務於新北市正德國中，持續在教育現場實踐慈濟大學的人文關懷與教學專業。

廣告 廣告

實習期間，蔡涵亘將「雙語」、「數位素養」與「教育議題」三大核心能力融入教學，透過數位工具強化學生的溝通互動，營造雙語環境提升學生的表達能力，並結合社會議題培養自主行動與社會參與精神，引導學生發展解決問題的創新思維，使其在多變的社會中具備競爭力與適應力。

她以「L.I.G.H.T.」作為個人教學理念，象徵老師是學生的光，引導學生在學習中成長與發光：

• L—Lead：以高標準樹立榜樣，帶領學生掌握學習方向；• I—Inspire：以正向語言鼓勵學生，讓他們感受到支持；• G—Guide：以愛與耐心陪伴學生成長、度過難題，協助找到合適的學習方式；• H—Honor：尊重每位學生的獨特性，提供個別化支持；• T—Thrive：創造成長機會，協助學生培養獨立思考與面對挑戰的能力。

慈濟大學師資培育中心何縕琪主任表示，「教師荒」已成為嚴重的國安危機之一，蔡涵亘的表現展現了慈大師資生在專業力與人文關懷間的平衡與深度。她的獲獎不僅來自個人的努力與熱忱，也要感恩實習學校與指導教授的用心陪伴。在「師培中心—實習學校—實習教師」的三聯合作中，大家攜手共育、彼此協作，才能讓教育愛的心光持續閃耀。慈大師培中心也將持續培育具備理論與實踐能力的教育工作者，讓教育現場充滿更多溫暖與希望。

撰文、攝影／慈濟大學