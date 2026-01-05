慈大經管系學生擺攤做生意 驗證流通管理所學

學生分析數位行銷執行狀況

提到開盲盒，通常聯想的是公仔或扭蛋，不過，慈濟大學經營管理學系學生卻改成限量銷售的「甜點盲盒」，既契合開箱、打卡、發限動的驚喜元素，好下手的銅板價更成為不少學生的下午茶小確幸！甚至，連搭配的手搖飲也準備好了，比擬網美飲料的可可雲朵或抹茶雲朵任君選擇，保證IG吸睛百分百！

若對甜食無感，還能選擇印尼街頭美食香酥馬都巴（Martabak Telor），也就是包著蔬菜和雞蛋的蛋餅。不同的是，印尼蛋餅使用越南米紙、台式水餃皮，再加上道地調味粉和辣醬，強調差異化，顛覆台式傳統蛋餅。再結合氣溫驟降，經市場調研後，發現校園附近鮮少韓式流行小吃，所以，現做的辣炒年糕，總是排隊人潮不斷，主打「不出國能吃到正宗韓味」！

學生在介仁校區擺攤體驗流通管理

別以為學生只是閒來無事、好玩擺攤做生意，這可是慈濟大學經營管理學系選修課程「流通管理」佔比1/3的成績評分。因為，學生得提出包含市場調研、行銷宣傳、人力調度、精算利潤的企劃案，爭取授課老師青睞，獲得創業資金才能啟動企劃案，親身體會商流、物流、金流、資訊流等，更把「賺第一桶金」的理想化為現實。等到期末報告，就是彙整營運成果，分析經營績效、利潤多寡、人力成本、事後檢討等，如此一來，生硬的教科書內容，就成了最好的理論佐證。

身為天使投資人的「流通管理」授課老師徐宜成表示，講再多、聽再多，都比不上實際操作，放手讓學生主動制定產品的市場策略、選擇與管理銷售通路（線上/線下）、預期效益等，學習從銷售反饋再調整策略，更發揮年輕人優勢，像是結合流行梗（盲盒限量款）、社群媒體宣傳和預購策略，盡可能的避免浪費，掌握成本。

餐點主打現點現做吸引不少學生

只見有的學生善用人脈，拿到批發價、直接賺價差；有的學生結合西式點心課程實作，把成本降到最低，更多的是強調手工現作、異國風味來吸引人潮。只是，當面對面銷售，學生才發現狀況連連，跟想像的落差太大。經營管理學系三年級學生李學璘（印尼籍）表示，原來，不能主打原汁原味，得先調整成臺灣人的口味，避免太甜、太辣或太鹹，還得「客製化」，才能拉攏顧客的購買意願。

經營管理學系二年級學生蘇念筠表示，最困難的不是擺攤，而是得克服害羞個性，拿著廣告板，站在校園走廊上招攬客人，提高能見度和曝光率。當然，趁著人潮眾多的校慶園遊會，經營管理學系學生不但卯足全力宣傳，也加倍備貨，果不其然，幾家歡樂幾家愁，也見識到何謂真正的市場競爭。

限量甜點盲盒成了學生下午茶小確幸

「流通管理」授課老師徐宜成強調，重點不在於銷售額多寡、利潤高低，而是團隊不時引發「真正的衝突」，例如碰到遲到又不做事的豬隊友，怎麼溝通協調？當排隊人潮過多，如何降低等待焦慮？突發狀況又該如何拆解過招？這些都是走出教室才會碰到，也是職場不得不面對的真實狀況，藉此讓學生面對並解決問題，更從行銷研究、數據分析、電子商務等，找到最適合自己的賽道。

慈濟大學經營管理學系表示，不論是營運管理與產業分析，或商管財經知識與應用能力，都絕非紙上談兵。藉由接地氣的課程設計，讓學生實際驗證課堂所學，了解流通管理系統和問題求解與分析能力，培養即戰力，銜接職場要求。

撰文／葉秀品；攝影／慈濟大學提供